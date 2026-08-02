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Kroacija erlajns u velikom minusu - suma je stigla do 50 miliona evra

Hrvatska avio-kompanija Kroacija erlajns objavila je da je prevezla u prvih šest meseci ove godine rekordnih 981.482 putnika, što je 15 odsto više nego u istom periodu 2025. godine, ali je polugodište završila sa ukupnim gubitkom od 49,7 miliona evra.

 

Autor:  Stanko Stamenković
02.08.2026.07:31
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Kroacija erlajns u velikom minusu - suma je stigla do 50 miliona evra
Foto: Sergey Fedoskin / Shutterstock.com
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Broj putnika u domaćem redovnom saobraćaju povećan je za šest odsto, dok je u međunarodnom redovnom saobraćaju porastao za 18 odsto, preneo je Poslovni dnevnik.

Rast prometa Kroacije erlajns bio je znatno veći od rasta ukupnog hrvatskog vazdušnog saobraćaja, u kojem je broj putnika na aerodromima u Hrvatskoj povećan za tri odsto, na 5,5 miliona.

Popunjenost kabina aviona Kroacija erlajnsa iznosila je 66,2 odsto, što je 2,7 procentnih poena više nego u prvoj polovini prošle godine.

Uprkos rekordnom broju putnika, poslovni rezultat bio je negativan.

Gubitak iz poslovanja iznosio je 36,8 miliona evra, dok je ukupan gubitak, uključujući neto rezultat finansiranja, dostigao 49,7 miliona evra.

Na rezultat su značajno uticale nepovoljne kursne razlike izazvane rastom vrednosti američkog dolara.

Neto troškovi finansiranja bili su za 16,1 milion evra veći nego u istom periodu 2025. godine, dok su negativne kursne razlike povećale ukupan gubitak za oko 13,6 miliona evra.

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Hrvatska avio kompanije minus Croatia Airlines

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