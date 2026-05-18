Gotovo svako od nas svakodnevno rukuje kovanicama evra, ne razmišljajući previše o dizajnu i istoriji utisnutoj na njima. Ipak, upravo u tim detaljima krije se potencijalna vrednost koja daleko nadmašuje onu ispisanu na samom novčiću.



Vrednost neke kovanice na numizmatičkom tržištu određuje se prema nekoliko ključnih faktora: njenoj retkosti, odnosno tiražu u kom je iskovana, potražnji kolekcionara, stanju očuvanosti i mogućim greškama nastalim tokom proizvodnje.



Najčešće se radi o prigodnim kovanicama koje su izdate u strogo ograničenim serijama, a na posebnoj su ceni one koje potiču iz manjih država evrozone, poput Monaka, Vatikana, San Marina ili Andore, jer se njihove serije štampaju u znatno manjim količinama od onih iz velikih zemalja poput Nemačke ili Francuske.



Apsolutna zvezda među kolekcionarima i rekorder po vrednosti jeste prigodna kovanica od dva evra iz Monaka, izdata 2007. godine u čast 25. godišnjice smrti princeze Grejs Keli. Iskovana u svega 20.001 primerak, ova kovanica je postala sveti gral numizmatike i njena vrednost danas se na tržištu kreće između 1.500 i 2.500 evra, a neki dobro očuvani primerci postižu i znatno višu cenu.



Kneževina Monako poznata je po svojim ekskluzivnim i malim tiražima, pa tako još jedan izuzetno vredan primerak dolazi iz 2015. godine, kada je izdata kovanica povodom 800. godišnjice izgradnje prve tvrđave na steni Monaka. Sa tiražom od samo deset hiljada komada, njena vrednost se procenjuje na iznos do 2.000 evra.



Iako Monako prednjači po cenama, i druge države imaju svoje numizmatičke adute. Visoku cenu postižu i kovanice iz Vatikana, posebno one iz ranijih godina, koje su cenjene zbog malih tiraža i religijskih motiva.



Na primer, vatikanska kovanica od dva evra iz 2004, izdata povodom 75. godišnjice osnivanja Vatikanske Države, može vredeti i do 250 evra zbog tiraža od samo 85.000 primeraka. Slično je i sa San Marinom, čija je prigodna kovanica iz 2005. posvećena Galileu Galileju (Galileo Galilei), a zbog ograničene proizvodnje vredi i do 60 evra.



Među traženim primercima je i finska kovanica od dva evra iz 2004, izdata povodom proširenja Evropske unije na deset novih članica, koja može vredeti oko 50 evra.



Osim ograničenih serija, vrednost kovanica može drastično porasti i zbog grešaka u kovanju. Jedan od najpoznatijih primera je litvanska kovanica od dva evra iz 2021. godine. Na rubu otprilike petsto komada te kovanice greškom je ugraviran letonski natpis "DIEVS * SVĖTI * LATVIJU" (Bog blagoslovio Letoniju). Ta greška lansirala je njenu vrednost na gotovo dve hiljade evra.



Nisu samo kovanice od dva evra te koje mogu biti vredne. Italijanska kovanica od jednog centa iz 2002. godine s pogrešnim motivom – torinskim zdanjem Mole Antonelijana (Mole Antonelliana) umesto utvrđenja Kastel del Monte (Castel del Monte) – izuzetno je retka i može vredeti 2.500 evra ili više. Takvi primerci pokazuju da se pravo blago zaista može kriti i u najmanjem sitnišu.



Sa porastom interesovanja za retke kovanice, internet su preplavile i brojne prevare. Mnogi prodavci na onlajn platformama nude obične kovanice sa manjim oštećenjima ili uobičajenim odstupanjima u proizvodnji kao "izuzetno retke greške" po nerealno visokim cenama.



Stručnjaci upozoravaju da se često radi o pokušajima prevare i savetuju veliki oprez. Na primer, manji razmak između jezgra i prstena na nemačkim kovanicama od dva evra nije retka greška, već uobičajena pojava koja ne povećava vrednost kovanice.



Isto važi i za sitna oštećenja ili tragove trošenja nastale usled cirkulacije. Lažni opisi poput "kovanica sa više grešaka, pogledajte slike" bez detaljnog objašnjenja, uz fotografije lošeg kvaliteta, najčešće su znak za uzbunu.



Da biste prepoznali potencijalno vrednu kovanicu, potrebno je obratiti pažnju na nekoliko ključnih elemenata:



Tiraž: Prvi i najvažniji faktor; što je manje primeraka iskovano, to je kovanica ređa i traženija. Informacije o tiražima prigodnih kovanica od 2 evra dostupne su u numizmatičkim katalozima i na specijalizovanim internet stranicama.



Zemlja porekla: Važna stavka, pri čemu kovanice iz mikrodržava po pravilu postižu višu cenu.



Stanje očuvanosti: Ovo je presudno – kovanice koje nisu bile u opticaju (takozvano "nekružilo" stanje, odnosno originalno očuvano stanje) vrede znatno više od onih sa vidljivim tragovima korišćenja.



Važna napomena: Kovanice nikada ne smeju da se čiste jer se time može oštetiti njihova originalna patina i drastično im smanjiti vrednost, navodi Poslovni.hr.



Konačno, prave i proverljive greške u kovanju mogu višestruko povećati vrednost, ali njihovu autentičnost treba da potvrdi stručnjak. Ako sumnjate da posedujete vredan primerak, najbolje je potražiti mišljenje u nekoj numizmatičkoj prodavnici ili kod ovlašćenog procenitelja.



