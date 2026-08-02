Pogledajmo ukratko industriju mikročipova kako bismo razumeli zašto je toliko važna. U ovoj oblasti brojne kompanije bave se osmišljavanjem i dizajnom čipova.

Među njima su Nvidia, AMD, Qualcomm, Apple i Google. Pravi izazov nastaje kada dođe vreme da se ti projekti pretvore u stvarne proizvode. Iako postoji više proizvođača čipova starijih generacija, lista kompanija sposobnih za proizvodnju najsavremenijih komponenti veoma je kratka, piše Klix, prenosi B92.

Na toj listi nalaze se tajvanski TSMC, južnokorejski Samsung i uskoro Intel, koji je pokrenuo proizvodnju čipova za druge kompanije. Međutim, postoji još jedno usko grlo u lancu snabdevanja – holandski ASML. Ova kompanija zauzima jedinstvenu poziciju jer je jedina na svetu sposobna da proizvede najsloženije mašine za litografiju ekstremnim ultraljubičastim zračenjem (EUV).

Bez njihove opreme, čija cena može premašiti 300 miliona evra, a težina biti jednaka težini putničkog aviona, veštačka inteligencija, grafičke karte nove generacije i moderni pametni telefoni nikada ne bi dostigli današnji nivo razvoja.

Rekordni rezultati zahvaljujući AI bumu

"Ovo je slamka spasa za koju se mnogi u Evropskoj uniji hvataju kada se suoče sa tvrdnjama o njenoj nevažnosti na globalnoj tehnološkoj sceni. Jedinstvena pozicija kompanije donosi ogromne koristi svaki put kada investitorima predstavlja finansijske rezultate. Tokom drugog kvartala ostvarila je prihod od 9,326 milijardi evra, uz neto dobit od 2,918 milijardi evra. Nadmašila je očekivanja analitičara, zahvaljujući globalnoj euforiji oko veštačke inteligencije. Taj talas naveo je kompaniju da poveća prognozu godišnje prodaje na između 43 i 45 milijardi evra, oslanjajući se na rast tržišta opreme za proizvodnju čipova, za koje Bank of America procenjuje da će do 2028. godine vredeti 250 milijardi dolara", analizira španski El Confidencial.

Takvi rezultati, o kojima većina evropskih tehnoloških kompanija može samo da sanja, naveli su ASML da planira proširenje proizvodnih kapaciteta za čak 30 odsto tokom naredne godine.

"Ne radi se o potrazi za novim klijentima. Potražnja je toliko velika da su gotovo svi proizvodni kapaciteti rasprodati do 2029. godine. Među klijentima su TSMC, Intel, pa čak i Ilon Mask, koji planira da nabavi veliki broj njihovih mašina za 'Terafab' – ogromno postrojenje za modernu, nekonvencionalnu proizvodnju čipova koje namerava da izgradi u Teksasu“, navodi list.

Borba za zadržavanje ključnih stručnjaka

Međutim, dva nedavna događaja pokazuju da ovaj monopolista strahuje od gubitka svoje privilegovane pozicije. Takav razvoj događaja bio bi ozbiljan udarac za one koji veruju da Evropska unija još ima šansu da povrati deo uticaja u globalnoj tehnološkoj industriji.

Prvi od tih poteza jeste odluka uprave da svim zaposlenima isplati bonus za ostanak u kompaniji u iznosu od 20.000 evra. Cilj je da se spreči odlazak stručnjaka i prihvatanje primamljivih ponuda konkurencije. Zaposleni koji prihvate bonus neće moći da napuste kompaniju pre 2030. godine.

„U industriji koja se suočava sa nedostatkom kvalifikovane radne snage, kompanije nude ogromne iznose kako bi privukle inženjere i stručnjake – od direktnih konkurenata, poput Applied Materialsa i Lam Researcha, do kompanija kao što je Nvidia. Kompanija sa sedištem u Veldhovenu svesna je da bi čak i manji broj odlazaka zaposlenih predstavljao mnogo više od administrativnog problema. Gubitak većeg broja ključnih stručnjaka mogao bi da izazove ozbiljna kašnjenja na proizvodnim linijama koje već rade punim kapacitetom“, objašnjavaju analitičari.

Kina želi znanje, ne samo mašine

Pretnje, međutim, ne dolaze samo iz Sjedinjenih Američkih Država. Dodatni rizik predstavlja mogućnost da kineske kompanije privuku stručnjake iz ASML-a kako bi razvile alternativnu tehnologiju i zaobišle američke sankcije koje im onemogućavaju pristup ASML-ovim proizvodima.

To nije prvi put da kompanije povezane sa Pekingom nude ogromne sume novca zaposlenima u ASML-u ili kompaniji Zeiss, nemačkom proizvođaču optike za njihove mašine. Rizik nije samo odlazak stručnjaka, već i odliv ključnog tehnološkog znanja. Zbog toga su holandska vlada i obaveštajne službe savetovale upravu kompanije da posebno pažljivo proverava kandidate za najvažnije pozicije.

Između Vašingtona i Pekinga

Ako Kina uspe u tome, mogla bi da napravi još jedan veliki korak ka tehnološkoj samostalnosti u proizvodnji poluprovodnika. Takav scenario nekada je delovao gotovo nezamislivo, posebno nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije kojima je ASML-u zabranjena prodaja najnaprednijih mašina kineskim proizvođačima čipova.

Ipak, niko u industriji ne veruje da bi kineski razvoj mogao preko noći da ugrozi tehnološku dominaciju evropske kompanije. Razlika između ASML-ovih mašina i prvih kineskih komercijalnih prototipova i dalje je ogromna, rezultat višegodišnjeg razvoja i milijardi evra ulaganja. Međutim, ovaj proces pokazuje da Kina više ne želi da ostane kupac kojem je pristup naprednoj tehnologiji uskraćen, već aktivno gradi sopstveni tehnološki suverenitet.

Takav pritisak, između zahteva Vašingtona i ambicija Pekinga, stavlja holandskog giganta u veoma složenu poziciju.

Paket bonusa za zadržavanje zaposlenih, koji praktično predstavlja svojevrsnu polisu „životnog osiguranja“ vrednu oko 900 miliona evra, pod uslovom da ga svi prihvate, osmišljen je kako bi proizvodni pogoni radili punim kapacitetom tokom najintenzivnijeg ciklusa širenja kompanije u ovoj deceniji.

Ako inženjeri prihvate uslove i ostanu u kompaniji do 2030. godine, ASML će sačuvati svoju dominaciju u sektoru poluprovodnika. Ukoliko konkurencija pojača pritisak još izdašnijim ponudama, evropski monopol mogao bi da dobije prve ozbiljne pukotine.

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