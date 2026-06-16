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Princ Džordž kreće u Eton - otkrivena cena školarine budućeg kralja

Princ Džordž upisuje Eton College, jednu od najprestižnijih škola na svetu. Školarina prelazi 73.000 evra, a školu su ranije pohađali princ Vilijam i princ Hari.

Autor:  Dubravka Jovanović
16.06.2026.18:49
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Princ Džordž kreće u Eton - otkrivena cena školarine budućeg kralja
Foto: Shutterstock/Mikolaj Barbanell
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Godinama je jedno pitanje intrigiralo britansku javnost i medije širom sveta - u koju školu će krenuti princ Džordž, dečak koji će jednog dana postati kralj Ujedinjenog Kraljevstva.

Posle dugog razmatranja i brojnih spekulacija, odluka je konačno doneta. Sin princa Vilijama i princeze Ketrin upisuje Eton College, jednu od najpoznatijih i najuglednijih privatnih škola na svetu, piše Slobodna Dalmacija.

Time nastavlja porodičnu tradiciju, jer su isto obrazovanje ranije prošli njegov otac Prince William i stric Prince Harry.

Odluka koja nije doneta preko noći

Iza ovog izbora stoje godine planiranja i pažljivog razmatranja. Princ Vilijam i princeza Ketrin obilazili su više prestižnih škola, pokušavajući da pronađu idealno okruženje za svog sina.

Nije se tražila samo akademska izvrsnost. U fokusu su bili i sigurnost, privatnost, ali i osećaj „normalnog“ odrastanja koliko je to moguće za budućeg monarha.

Na kraju je presudila i praktična strana - blizina porodičnom domu u Vindzoru, što omogućava da Džordž ostane u redovnom kontaktu sa porodicom.

Škola sa istorijom dugom skoro šest vekova

Eton je osnovao kralj Henry VI još 1440. godine i od tada važi za simbol britanske elite.

Kroz njegove učionice prošli su premijeri, naučnici, članovi aristokratije i brojni ljudi koji su oblikovali političku i društvenu istoriju Ujedinjenog Kraljevstva.

Danas školu pohađa oko 1.300 učenika uzrasta od 13 do 18 godina, a godišnja školarina iznosi više od 60.000 funti, odnosno oko 73.000 evra.

Više od škole - sistem koji oblikuje karakter

Eton nije samo mesto učenja. To je institucija koja decenijama neguje specifičan sistem vrednosti – disciplinu, odgovornost, timski rad i liderstvo.

Pored školskih obaveza, učenici učestvuju u sportovima, umetnosti i različitim vannastavnim aktivnostima – od kriketa i ragbija do veslanja i debate.

Cilj nije samo da se stvore dobri đaci, već ljudi spremni za pritisak i odgovornost koje donosi javni život.

Princ koji odrasta pod reflektorima

Za princa Džordža, ovo je mnogo više od običnog polaska u školu. Svaki njegov korak od rođenja prati svet, a sada ulazi u period života koji će dodatno oblikovati njegovu ličnost.

Iako živi život koji je daleko od prosečnog, odlazak u školu je trenutak koji razume svako dete - nova sredina, nova pravila, novi prijatelji i blaga doza neizvesnosti.

Upravo u toj kombinaciji tradicije i normalnog školskog života krije se razlog zbog kog je Eton izabran.

Nastavak kraljevske tradicije

Britanska kraljevska porodica oduvek je pridavala ogroman značaj obrazovanju naslednika.

Dok su kralj Čarls III i princ Filip školovani u Škotskoj, Vilijam i Hari su svoje tinejdžerske godine proveli upravo u Etonu.

Sada se krug zatvara – i princ Džordž nastavlja istim putem.

Za britansku javnost, ovo nije samo vest o školi. To je još jedan mali, ali simboličan korak u pripremi budućeg kralja – i podsetnik da se tradicija u monarhiji ne prekida, već pažljivo prenosi iz generacije u generaciju.

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