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"Ko ti je rekao da smeš da jedeš?" Konobari otkrili kakve goste pamte godinama

Od gostiju koji dolaze pet minuta pred zatvaranje do onih koji prave incidente i uništavaju lokale - konobari su podelili najšokantnija iskustva iz ugostiteljstva.

Autor:  Dubravka Jovanović
16.06.2026.18:13
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"Ko ti je rekao da smeš da jedeš?" Konobari otkrili kakve goste pamte godinama
Foto: Shutterstock
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Dok većina ljudi odlazak u kafić ili restoran doživljava kao priliku za opuštanje, za konobare svaka smena donosi desetine nepredvidivih situacija. Većina gostiju je korektna i ljubazna, ali postoje i oni koje ugostiteljski radnici pamte godinama.

U velikoj raspravi na društvenim mrežama, konobari su podelili najneprijatnija iskustva koja su doživeli tokom rada. Neke priče su nasmejale korisnike interneta, ali mnoge su pokazale koliko ovaj posao može biti stresan i iscrpljujuć, prenosi Dnevno.

"Psovali su me zbog piva, a onda se jedan povratio gazdi u lice"

Jedna konobarica opisala je događaj koji ju je toliko uznemirio da je ubrzo nakon toga dala otkaz.

Pred samo zatvaranje lokala ušla su dvojica pijanih muškaraca i naručila pivo. Kada im je donela ono koje je lokal imao u ponudi, počeli su da je vređaju i psuju jer je u pitanju bilo srpsko pivo.

Pozvala je vlasnika lokala kako bi smirio situaciju, ali stvari su ubrzo izmakle kontroli.

Dok je gazda pokušavao mirno da ih zamoli da krenu kući jer se lokal zatvara, jedan od gostiju mu se iznenada povratio direktno u lice.

Kao da to nije bilo dovoljno, prilikom izlaska iz lokala tražio je maramice.

"Posle toga sam izdržala još dva dana i dala otkaz", napisala je konobarica.

Zbog sitnog novca demolirao ceo lokal

Druga radnica prisetila se još dramatičnijeg događaja.

Kako navodi, jedan lokalni gost bio je poznat po naglim promenama raspoloženja. Jednog dana umislio je da ga je koleginica prevarila za sitan iznos novca.

Nakon kraće rasprave otišao je kući, uzeo bejzbol palicu i vratio se kako bi demolirao kafić.

U tom trenutku unutra su bili zaposleni, nekoliko gostiju i malo dete.

"Svi smo istrčali napolje i čekali da prestane. Niko nije zvao policiju jer su se ljudi plašili osvete", ispričala je ona.

Nedugo nakon tog incidenta odlučila je da promeni posao.

"Ko ti je rekao da smeš da jedeš dok radiš?"

Posebno veliku pažnju privukla je priča konobarice koja je tokom kratke pauze sela da pojede obrok nakon što je uslužila punu baštu gostiju.

Tada ju je jedan gost nekoliko puta dozivao pucketanjem prstiju.

Prvo je tražio kafu, zatim piće, pa čašu vode. Kada je sve dobio, postavio joj je pitanje koje ju je potpuno izbacilo iz takta.

"Ko ti je rekao da smeš da jedeš dok radiš?"

Kako kaže, tada joj je strpljenje bilo pri kraju.

Gost je na kraju platio račun, ostavio bakšiš i više se nikada nije pojavio u tom lokalu.

Gosti koji najviše nerviraju konobare

Iako su priče o agresivnim i nepristojnim mušterijama izazvale najviše pažnje, mnogi konobari složili su se da postoji jedna grupa gostiju koju gotovo svi teško podnose.

To su ljudi koji dolaze svega nekoliko minuta pre zatvaranja i tada naručuju pića ili napitke za koje je potrebno više vremena za pripremu.

"Radio sam kao konobar pet godina i takvi gosti su najteži", napisao je jedan korisnik.

Posao koji traži mnogo više strpljenja nego što se vidi

Iza osmeha koji gosti vide često se kriju sati napornog rada, stajanja, žurbe i rešavanja nepredviđenih situacija.

Zbog toga mnogi konobari poručuju da su poštovanje, strpljenje i osnovna kultura često važniji od bilo kog bakšiša.

Jer jedna lepa reč može da popravi celu smenu, dok jedan neprijatan gost može da ostane u sećanju godinama.

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