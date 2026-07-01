Turski kapaciteti su dostigli gotovo 23.294 megavata (MW), čime je ova država po ovom pitanju nadmašila velike evropske ekonomije, među kojima su Francuska, Španija i Italija.

Na globalnom nivou je zauzela deveto mjesto, iza Kine, Brazila, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Indije, Rusije, Japana i Norveške.

Korištenje obnovljivih izvora energije je dio širih napora Turske da diverzifikuje snabdijevanje električnom energijom, smanji ovisnost o uvozu i ojača dugoročnu energetsku sigurnost.

Ukupni turski kapaciteti za proizvodnju električne energije premašuju 125.000 MW, od čega je 63 odsto iz obnovljivih izvora energije, piše list Daily Sabah.



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