Kako je najavljeno na radionici, koja će početi u 14 časova u prostorijama Ministarstva finansija u Beogradu u ulici Kneza Miloša 20, biće prikazan način na koji se korisnicima preko posebnih funkcionalnosti omogućava korišćenje sistema u cilju evidentiranja informacija o elektronskoj otpremnici u papirnom obliku u slučaju privremenog prekida veze sa sistemom.
U saopštenju se podseća da se DEMO verziji sistema elektronskih otpremnica može pristupiti na adresi: https://demoeotpremnica.mfin.gov.rs/, a da se instrukcije za registrovanje i korišćenje sistema, kao i ostale aktuelnosti i uputstva, mogu preuzimati i pratiti na https://eotpremnica.efaktura.gov.rs/ .
Dodaje se da zbog ograničenog broja mesta, zainteresovani subjekti prijave treba da pošalju najkasnije do srede, 24. juna u podne na mail konferencija.sef@mfin.gov.rs.
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Finansije i Berza
Radionica o korišćenju e-Otpremnica 25. juna u Ministarstvu finansija
Ministarstvo finansija organizovaće 25. juna radionicu posvećenu korišćenju sistema elektronskih otpremnica u slučaju privremenog prekida veze sa sistemom usled kvara ili nedostataka na sistemu, odnosno prekida internet veze.
Kako je najavljeno na radionici, koja će početi u 14 časova u prostorijama Ministarstva finansija u Beogradu u ulici Kneza Miloša 20, biće prikazan način na koji se korisnicima preko posebnih funkcionalnosti omogućava korišćenje sistema u cilju evidentiranja informacija o elektronskoj otpremnici u papirnom obliku u slučaju privremenog prekida veze sa sistemom.
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