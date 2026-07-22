Belex 15 je porastao za 0,36 odsto a Belex line za 0,10 odsto.

Prvo mesto na listi dobitnika pripalo je niškom "Filip Morisu", čije su akcije za beležile rast vrednosti od 3,27 odsto i na kraju trgovanja vredele po 9.099 dinara.

a drugom mestu je beogradski "Messer Tehnogas" sa rastom vrednosti akcija od 2,88 odsto a koje su na zatvaranju trgovanja dostigle cenu od 33.848 dinara.

Na listi gubitnika prednjačio je "Metalac" iz Gornjeg Milanovca.

Akcije ove kompanije zabeležile su pad od 2,44 odsto i na kraju trgovanja vredele po 2.000 dinara.

Sledi aerodrom "Nikola Tesla" iz Beograda, čije akcije su pale za 0,57 odsto i na kraju trgovanje vredele po 2.078 dinara.

Danas se najviše trgovalo akcijama "Messer Tehnogasa" čime je ostvaren promet od 2,20 miliona dinara a na drugom mestu je "Metalac" sa prometom od 2,01 milion dinara.

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