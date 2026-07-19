Iran tokom suspenzije sankcija izvezao naftu vrednu i do šest milijardi dolara

Prema podacima te organizacije, između sredine juna i sredine jula oko 20 iranskih tankera uputilo se ka tržištima u Aziji, što je omogućilo značajan rast izvoza nafte u tom periodu.

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC), koja posluje pri američkom Ministarstvu finansija, objavila je 22. juna dokument kojim potvrđuje da su Sjedinjene Američke Države izdale opštu licencu za proizvodnju, snabdevanje i prodaju iranske nafte i naftnih derivata.

Prema navodima američkog lista, upravo je ova odluka omogućila Iranu da tokom privremene suspenzije sankcija značajno poveća izvoz nafte i ostvari višemilijardne prihode.

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