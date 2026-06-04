Indeks Belex15 je porastao za 0,10 odsto, dok je Belexline bio u plusu od 0,05 odsto.

Na listi dobitnika našla se samo beogradska osiguravajuća kompanija Dunav osiguranje, čije su akcije porasle za 0,77 odsto i na kraju trgovanja vredele po 1.951 dinara.

I na listi gubitnika našla se samo jedna kompanija i to Aerodrom Nikola Tesla iz Beograda, čije akcije su opale za 0,24 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 2.080 dinara.

Najviše se trgovalo akcijama kompanije Messer Tehnogas iz Beograda, čija je vrednost prometa iznosila 1.104.032 dinara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.