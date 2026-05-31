Evropa na udaru toplotnog talasa - samo Grčku će koštati milijarde

Kompanija ukazuje da će pad ekonomskog rasta u tom periodu u Grčkoj dostići do 4,1 odsto, pri čemu će porast temperature imati negativan uticaj na produktivnost radnika, troškove energenata i investicije, prenosi portal Katimerini.

"Ekstremne vrućine više nisu kratkoročni vremenski fenomen, već strukturni ekonomski šok. Evropa je najizloženija", navodi se u izveštaju kompanije Allianz Trade.

Otkako su duboki efekti globalnog zagrevanja postajali sve izraženiji poslednjih godina, klimatske promene su postale dominantan problem ekonomske i industrijske politike, a ne samo domen ekologije, piše Tanjug.

Ovo posebno važi za Evropu, gde temperature rastu dvostruko brže od globalnog proseka.

Prema godišnjem izveštaju Svetske meteorološke organizacije UN i Meteorološke službe Ujedinjenog Kraljevstva (Met Office), predviđa se da će prosečne globalne temperature dostići skoro rekordne nivoe u narednih pet godina.

Prema proračunima kompanije Allianz, kumulativni gubici BDP-a mogli bi da dostignu 5–7 odsto za najizloženije ekonomije: 206 milijardi evra za Francusku, 126 milijardi evra za Italiju, 113 milijardi evra za Nemačku i 103 milijarde evra za Španiju.

