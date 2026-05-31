Evropa na udaru toplotnog talasa - samo Grčku će koštati milijarde

Toplotni talasi mogli bi da koštaju grčku ekonomiju oko 13 milijardi evra do 2030. godine, navodi se u istraživanju kompanije Allianz Trade.

Autor:  Stanko Stamenković
31.05.2026.08:27
Kompanija ukazuje da će pad ekonomskog rasta u tom periodu u Grčkoj dostići do 4,1 odsto, pri čemu će porast temperature imati negativan uticaj na produktivnost radnika, troškove energenata i investicije, prenosi portal Katimerini.

"Ekstremne vrućine više nisu kratkoročni vremenski fenomen, već strukturni ekonomski šok. Evropa je najizloženija", navodi se u izveštaju kompanije Allianz Trade.

Otkako su duboki efekti globalnog zagrevanja postajali sve izraženiji poslednjih godina, klimatske promene su postale dominantan problem ekonomske i industrijske politike, a ne samo domen ekologije, piše Tanjug.

Ovo posebno važi za Evropu, gde temperature rastu dvostruko brže od globalnog proseka.

Prema godišnjem izveštaju Svetske meteorološke organizacije UN i Meteorološke službe Ujedinjenog Kraljevstva (Met Office), predviđa se da će prosečne globalne temperature dostići skoro rekordne nivoe u narednih pet godina.

Prema proračunima kompanije Allianz, kumulativni gubici BDP-a mogli bi da dostignu 5–7 odsto za najizloženije ekonomije: 206 milijardi evra za Francusku, 126 milijardi evra za Italiju, 113 milijardi evra za Nemačku i 103 milijarde evra za Španiju.

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,07 117,42 117,77
USD USD 100,55 100,85 101,15
CAD CAD 72,92 73,14 73,36
AUD AUD 72,04 72,26 72,48
GBP GBP 135,12 135,52 135,93
CHF CHF 128,22 128,61 128,99

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 63.410,00 €
ETH ETH 1.737,81 €
LTC LTC 45,02 €
DOT DOT 1,02 €
BCH BCH 259,60 €
LINK LINK 7,92 €
BNB BNB 623,23 €
XMR XMR 318,84 €
