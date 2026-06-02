Greška koja svakodnevno košta građane novca, a da toga nisu ni svesni

Međutim, malo ljudi razmišlja o jednom ekonomskom pojmu koji direktno utiče na njihov novčanik - oportunitetnom trošku. Iako zvuči komplikovano, reč je o veoma jednostavnom konceptu koji ekonomisti smatraju jednim od najvažnijih u upravljanju novcem.

Šta je zapravo oportunitetni trošak?

Jednostavno rečeno, svaki put kada izaberete jednu opciju troška, odustajete od neke druge. Upravo to odricanje predstavlja oportunitetni trošak.

Na primer, ako potrošite 1.000 evra na letovanje, taj novac više ne možete da uložite u štednju, investiciju ili otplatu kredita. Letovanje nije greška, ali je važno da budete svesni da svaka odluka ima svoju cenu koja nije uvek vidljiva na prvi pogled.

Najčešće greške koje ljudi prave

Kupovina na impuls

Mnogi građani smatraju da je trošak samo ono što piše na računu. Međutim, kada kupite telefon koji vam zapravo nije potreban ili garderobu koju ćete obući nekoliko puta, ne gubite samo novac koji ste platili.

Gubite i mogućnost da taj novac iskoristite za nešto što bi vam dugoročno donelo veću korist.

Držanje novca "ispod dušeka"

Jedan od najčešćih primera oportunitetnog troška jeste čuvanje velike količine novca kod kuće.

Na prvi pogled, novac je i dalje tu. Međutim, tokom godina inflacija smanjuje njegovu kupovnu moć. Istovremeno, taj novac je mogao da bude uložen u štednju, obveznice ili druge oblike ulaganja koji donose određeni prinos.

Odlaganje ulaganja

Mnogi građani godinama odlažu investiranje jer čekaju "pravi trenutak".

Međutim, vreme je jedan od najvažnijih faktora kada je reč o rastu kapitala. Svaka godina čekanja može da znači propuštenu zaradu koju je novac mogao da ostvari.

Oportunitetni trošak nije samo pitanje novca

Ovaj pojam ne odnosi se samo na finansije.

Na primer, ako svakog dana provedete tri sata gledajući društvene mreže, oportunitetni trošak može biti vreme koje ste mogli da uložite u dodatno obrazovanje, usavršavanje ili razvoj sopstvenog posla.

Isto važi i za karijeru. Ostanak na radnom mestu koje ne pruža mogućnost napredovanja može imati veliki oportunitetni trošak ukoliko propuštate bolje poslovne prilike.

Kako prepoznati oportunitetni trošak?

Pre donošenja važnije odluke dovoljno je da sebi postavite jedno pitanje:

"Čega se odričem ako izaberem baš ovu opciju?"

Odgovor na to pitanje često otkriva stvarnu cenu odluke.

Ako kupujete automobil, razmislite šta biste mogli da uradite sa tom razlikom novca. Ako podižete kredit, procenite šta biste mogli da postignete bez dodatnog zaduživanja. Ako trošite vreme na jednu aktivnost, zapitajte se koju drugu priliku propuštate.

Zašto ekonomisti smatraju da je ovo jedan od najvažnijih pojmova?

Oportunitetni trošak pomaže ljudima da sagledaju širu sliku i donose racionalnije odluke.

Ne znači da treba odustati od putovanja, hobija ili stvari koje nas čine srećnim. Suština je da budemo svesni da svaka odluka nosi određenu cenu koja se ne vidi odmah.

Upravo zato ekonomisti često kažu da se bogatstvo ne gradi samo na tome koliko novca zarađujete, već i na tome koliko mudro birate između različitih mogućnosti.

Najvažnija lekcija

Većina ljudi smatra da je trošak samo novac koji odlazi sa računa. Međutim, pravi trošak često je ono što smo mogli da uradimo sa tim novcem, vremenom ili resursima, a nismo.

Zbog toga oportunitetni trošak predstavlja jednu od najvažnijih životnih i finansijskih lekcija – jer nas podseća da svaka odluka ima cenu, čak i kada je na prvi pogled ne vidimo.

Najkraće rečeno, kada imate određenu sumu novca, važno je da razmislite ne samo šta kupujete, već i šta propuštate time što taj novac ne koristite na neki drugi način. Upravo to je oportunitetni trošak.

