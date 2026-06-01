Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu ove godine od 0,2 odsto u odnosu na prethodni kvartal, prenosi Tanjug.



Posmatrano po delatnostima, u prvom kvartalu ove godine, u odnosu na isti period prethodne godine, najznačajniji realni rast bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, saobraćaja i skladištenja i usluga smeštaja i ishrane, 4,9 odsto.



Realni pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru industrije i snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama, 0,7 odsto i sektoru građevinarstva, 5,1 odsto.



Posmatrano po agregatima upotrebe bruto domaćeg proizvoda, u prvom kvartalu ove godine, u odnosu na isti period prethodne godine, realni rast zabeležen je kod svih agregata: izdaci za finalnu potrošnju domaćinstava, 4,8 odsto, izdaci za finalnu potrošnju neprofitnih institucija koje pružaju usluge domaćinstvima (NPID), 5,6 odsto, izdaci za finalnu potrošnju države, 5,1 odsto, bruto investicije u osnovna sredstva, 1,4 odsto, izvoz robe i usluga, 4,6 odsto i uvoz robe i usluga, 3,6 odsto.



