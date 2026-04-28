Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 29,88 milijardi evra, malo više nego juče.



Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 33 u kategoriji "neutralno", znatno gore u odnosu na jučerašnjih 47 u kategoriji "strah", što ukazuje na pad optimizma na tržištu.



Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 2,07 odsto na 1.940,37 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,83 odsto na 531,71 evro.



Kriptovaluta solana (SOL) pala je za 2,21 odsto na 71,32 evra, a avalanš (AVAX) za 0,97 odsto na 7,84 evra.



Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,10 evra, što je za 0,77 odsto manje nego juče.



Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.



Najveći rast trenutno beleže kriptovalute ORCA, APE i VELODROME.



