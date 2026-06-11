Američko tržište akcija doživelo je jedan od najtežih dana u poslednjih nekoliko nedelja nakon što je predsednik Donald Tramp pojačao retoriku prema Iranu i zapretio novim vojnim akcijama.

Investitori su burno reagovali na njegove izjave, a strah od moguće eskalacije sukoba na Bliskom istoku izazvao je talas rasprodaje na Volstritu.

Industrijski indeks Dau Džons potonuo je za čak 953 poena, odnosno 1,87%, završivši trgovanje na 49.918 poena. Širi indeks S&P 500 izgubio je 1,62%, dok je tehnološki Nasdaq pao gotovo 2%.

Tramp: "Udarićemo ih veoma snažno"

Nervoza na tržištu dodatno je porasla nakon što je Tramp izjavio da pregovori sa Iranom traju „predugo“ i da će Teheran morati da „plati cenu“.

„Udarićemo ih veoma snažno“, poručio je američki predsednik, nagoveštavajući mogućnost novih vojnih akcija.

Njegova poruka stigla je svega nekoliko sati nakon što su američke snage izvele napade na iranske ciljeve, za koje je Centralna komanda SAD navela da predstavljaju odgovor na obaranje američkog helikoptera Apač.

Nafta iznad 90 dolara

Dok su akcije padale, cene nafte su naglo skočile.

Američka WTI nafta porasla je za više od 2% i dostigla 90,03 dolara po barelu, dok je Brent nafta skočila na 93,10 dolara.

Analitičari upozoravaju da bi eventualno zatvaranje ili ugrožavanje pomorskih ruta na Bliskom istoku moglo dodatno da podigne cene energenata širom sveta.

Investitori u strahu

Džed Elerbruk, portfolio menadžer u Argent Capital Managementu, ocenio je da tržište trenutno ulazi u veoma neizvesnu fazu.

"Priča o ratu sa Iranom je zaista značajna. Ako se postigne dogovor i situacija smiri, tržišta će se oporaviti. Međutim, ukoliko do toga ne dođe, cene nafte bi mogle značajno da porastu"“, rekao je Elerbruk.

On je dodao da je u trenutnom investicionom okruženju „gotovo nemoguće osećati se prijatno“.

Tehnološki sektor ponovo pod pritiskom

Posebno su pogođene akcije proizvođača čipova, koje se već danima nalaze pod snažnim pritiskom prodaje.

Akcije kompanija Micron Technology, AMD i Broadcom pale su četvrti put u poslednjih pet trgovinskih dana. Popularni ETF koji prati sektor poluprovodnika izgubio je više od 3%, nastavljajući negativan trend koji traje još od prošle nedelje.

Investitori su sve zabrinutiji da bi rast geopolitičkih tenzija, zajedno sa visokim cenama energije, mogao dodatno da uspori globalni ekonomski rast i smanji potražnju za tehnološkim proizvodima.

Šta sledi?

Tržišta sada pažljivo prate svaki naredni potez Vašingtona i Teherana. Ukoliko tenzije nastave da rastu, analitičari upozoravaju da bi volatilnost na berzama mogla da se intenzivira, dok bi nafta mogla da nastavi uzlazni trend.

Za investitore širom sveta naredni dani mogli bi da budu presudni za pravac kretanja finansijskih tržišta.

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