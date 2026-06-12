Ukrajina traži dodatnih 20 milijardi dolara vojnog finansiranja od svojih saveznika kako bi učvrstila ono što vidi kao svoju trenutnu prednost nad Rusijom na bojnom polju, rekao je u petak ukrajinski izvor blizak vojsci.

Zahtev će biti podnet sledećeg četvrtka na sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, saveza od više od 50 zemalja, poznatog i kao Ramštajn grupa.

Rusko napredovanje je usporeno ove godine i efikasno je zaustavljeno prošlog meseca, jer su ukrajinski napadi dronovima srednjeg dometa oštetili ruske zalihe i logistiku na linijama fronta.

Napadi dronova dugog dometa takođe štete ruskom energetskom sektoru. Komandant ukrajinskih snaga dronova Robert Brovdi, rekao je za Rojters da je njegov strateški cilj bio da primora Rusiju da povuče trupe sa fronta uništavanjem njihovih linija snabdevanja i logistike kroz eskalaciju napada dronovima.

"Proizvodni kapacitet, kvalitet dronova i broj ljudi koji deluju u Ukrajini sada su dovoljni da nanesu razorne udarce ruskoj ekonomiji, poremete njihovu logistiku i ubiju njihovo osoblje. Ali za to, Ukrajini je potreban novac", rekao je Brovdi.

Zelenski je prošlog meseca rekao da želi da nastavi mirovne pregovore sa Rusijom, koji su zastali poslednjih meseci, pre početka zime, kako bi iskoristio poboljšanje strateškog položaja Kijeva. Ali Putin je prošle nedelje rekao da ruske snage i dalje svakodnevno napreduju i da ne vidi potrebu za takvim pregovorima, piše Poslovni dnevnik.

Takođe je rekao da ruska ekonomija nije u opasnosti, iako je priznao da joj ukrajinski napadi štete. Od saveznika se traži između dve i šest milijardi dolara po zemlji. Od nekih saveznika će se tražiti da doprinesu između dve i šest milijardi dolara kako bi dostigli cilj od 20 milijardi dolara - bilo kao pomoć ili kao zajam. Plan Ukrajine da traži dodatna sredstva prvi je objavio Politiko.

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