Trgovanje akcijma Spejsiksa počelo je pod oznakom SPCX, pošto je kompanija prethodno odredila cenu od 135 dolara po akciji, čime je njena tržišna kapitalizacija procenjena na oko 1,77 biliona dolara, preneo je Rojters.

Interesovanje investitora bilo je izuzetno veliko, a tražnja je premašila ponuđeni broj akcija za tri do četiri puta, navode izvori upoznati sa procesom prodaje.

Spejsiks je tako nadmašio dosadašnji rekord po veličini incijalne javne ponude, koji je držala saudijska naftna kompanija Saudi Aramko, piše Tanjug.

Predsednica kompanije Gvin Šotvel izjavila je da je izlazak na berzu rezultat potrebe za dodatnim kapitalom kako bi Spejsiks ubrzao razvoj svojih poslovnih segmenata i proširio aktivnosti na globalnom nivou.

Analitičari ocenjuju da bi trgovanje akcijama moglo da bude veoma promenljivo tokom prvih dana, s obzirom na rekordnu potražnju i relativno ograničen broj akcija dostupnih investitorima.

Spejsiks, osnovan 2002. godine, vodeća je privatna svemirska kompanija u svetu, poznata po raketama za višekratnu upotrebu, programu svemirskih letova i satelitskoj mreži Starlink, koja pruža internet usluge širom sveta.

Kompanija poslednjih godina širi poslovanje i na oblast veštačke inteligencije i naprednih komunikacionih tehnologija.

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