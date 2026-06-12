Indeks Belex15 pao za 0,11 odsto, a Belexline za 0,05 odsto.

Na listi dobitnika prvo i jedino mesto zauzela je Goša FOM iz Smederevske Palanke sa rastom akcija od 0,07 odsto, koje su na zatvaranju vredele 1.502 dinara.

Takođe, jedino mesto na listi gubitnika pripalo je beogradskoj kompaniji Dunav osiguranje, čije su akcije pale za 0,57 odsto i na zatvaranju vredele po 1.913 dinara.

Akcijama upravo te kompanije danas je najviše trgovano, uz promet od 2.280.560 dinara, a na drugom mestu bio je niški Filip Moris s prometovanih 1.849.200 dinara.

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