Indeks Beogradske berze Belex15 je porastao za 0,40 odsto dok je Belexline je bio u plusu od 0,22 odsto, prenosi Tanjug.
Listu dobitnika predvodile su akcije beogradske osiguravajuće kompanije Dunav osiguranje koje su porasle za 2,15 odsto i na kraju trgovanja vredele po 1.850 dinara.
Na ovoj listi našle su se i akacije PPT Armature iz Aleksandrovca koje su porasle za 1,82 odsto i na zatvaranju vredele po 280 dinara, kao i akcije Jedinstva Sevojno koje su porasle za 0,11 odsto na po 7.999 dinara.
Na listi gubitnika našle su se samo akcije Revnost iz Novog Sada koje su pale za 16,67 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 10.000 dinara.
Akcijama Dunav osiguranje iz Beograda danas je najviše trgovano i ostvaren je promet od 1.518.593 dinara, a na drugom mestu bile su akcije Jedinstva Sevojno sa prometom od 791.910 dinara.
Finansije i Berza
Indeksi Beogradske berze u plusu - promet prešao 20,42 miliona dinara
Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 20.429.989 dinara, a indeksi su bili u plusu, navodi se u berzanskom izveštaju.
Vremenska prognoza
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,07
|117,43
|117,78
|USD
|100,23
|100,54
|100,84
|CAD
|73,11
|73,33
|73,55
|AUD
|71,39
|71,61
|71,82
|GBP
|134,92
|135,33
|135,74
|CHF
|127,34
|127,72
|128,1
Kripto valute
|Valuta
|Cena (EUR)
|BTC
|65.812,00 €
|ETH
|1.962,28 €
|LTC
|47,34 €
|DOT
|1,05 €
|BCH
|383,37 €
|LINK
|7,94 €
|BNB
|534,31 €
|XMR
|325,28 €
