Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 27,58 milijardi evra, prenosi Tanjug.



Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 47 u kategoriji "neutralno", znatno bolje u odnosu na jučerašnjih 33 u kategoriji "strah", što ukazuje na rast optimizma na tržištu.



Vodeći mediji u kriptoindustriji objašnjavaju ovaj paradoks istovremenog pada vrednosti bitkoina i porasta sentimenta kao fazu olakšanja nakon dugog perioda neizvesnosti.



Cene kriptovaluta blago padaju zbog kratkoročnih likvidacija i konsolidacije nakon prethodnog rasta, ali sentiment skače jer su makroekonomski pritisci, poput geopolitičkih tenzija na Bliskom istoku, počeli da popuštaju, dodaje Koindesk.



Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 0,69 odsto na 1.970,83 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 0,84 odsto na 533,14 evra.



Kriptovaluta solana (SOL) pala je za 1,08 odsto na 75,54 evra, a avalanš (AVAX) za 2,01 odsto na 7,87 evra.



Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,11 evra, što je za 0,99 odsto manje nego juče.



Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.



Najveći rast trenutno beleže kriptovalute LUNC, TURTLE i LUMIA.



