Belex15 je pao za 0,28 odsto, a Belexline za 0,48 odsto.

Prvo mesto na listi dobitnika pripalo je beogradskoj kompaniji Fintel energija, čije su akcije porasle za 1,69 odsto i na kraju trgovanja vredele po 600 dinara.

Sledi beogradska Dinara sa rastom vrednosti akcija od 1,50 odsto, a koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 609 dinara po akciji.

Gubitničku listu predvodi kompanija Goša FOM iz Smederevske Palanke sa akcijama koje su pale za 15,38 odsto i na kraju trgovanja vredele po 1.502 dinara.

Na drugom mestu je beogradsko Dunav osiguranje s padom vrednosti akcija od 1,95 odsto, koje su na zatvaranju trgovanja imale vrednost od 1.913 dinara po akciji.

Najviše je trgovano upravo akcijama te kompanije, koja je ostvarila promet od 7.649.855 dinara, a drugo mesto zauzela je Goša FOM iz Smederevske Palanke s prometom od 3.574.045 dinara.

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