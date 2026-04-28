"Ova odluka je u skladu sa dugoročnom strateškom i ekonomskom vizijom UAE i razvojem energetskog sektora, uključujući ubrzanje investicija u domaću proizvodnju energije. Takođe pojačava posvećenost UAE svojoj ulozi odgovornog i pouzdanog proizvođača koji predviđa budućnost globalnih energetskih tržišta", objavila je agencija WAM, prenela je Al Džazira.
Dodaje se da je ta odluka "vođena nacionalnim interesima i posvećenošću zemlje da aktivno doprinosi zadovoljavanju hitnih potreba tržišta, posebno imajući u vidu kontinuiranu geopolitičku nestabilnost u bliskoj budućnosti, koja proizilazi iz poremećaja u Arapskom zalivu i Ormuskom moreuzu, što utiče na dinamiku ponude", prenosi Tanjug.
Al Džazira navodi da potez UAE predstavlja težak udarac članicama OPEC i njihovom de fakto lideru, Saudijskoj Arabiji, u vreme kada je rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana izazvao istorijski energetski šok i poremetio globalnu ekonomiju.
Ovaj potez je usledio nakon što su UAE, regionalno poslovno središte i jedan od najvažnijih saveznika Vašingtona, kritikovali druge arapske države da nisu učinile dovoljno da ga zaštite od brojnih iranskih napada tokom rata.
Članice OPEC-a u Persijskom zalivu našle su se na udaru blokade Ormuskog moreuza, tranzitnog puta kojim prolazi oko petina svetske ponude nafte.
Zemlje članice OPEC-a proizvodi više od trećine svetske ponude nafte.
Organizacija OPEC osnovana je 1960, a zemlje članice su Alžir, Republika Kongo, Ekvatorijalna Gvineja, Gabon, Libija, Nigerija, Irak, Iran, Kuvajt, Saudijska Arabija i Venecuela, a nakon 2016. i velikog pada cena nafte , OPEC je potpisao sporazume sa još 10 zemalja koje proizvode naftu, uključujući Rusiju, stvarajući tako organizaciju OPEC+.
Svrha organizacije OPEC je da se obezbedi stabilizacija tržišta i efikasna, ekonomična i redovna ispoluka goriva.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Svet
Odluka UAE potresla OPEC i OPEC+ - napuštaju naftnu alijansu
Ujedinjeni Arapaski Emirati napustili su danas Organizaciju zemalja proizvođača nafte OPEC i OPEC+.
Svet
Najnovije
Najčitanije
1D
Vremenska prognoza
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,07
|117,43
|117,78
|USD
|100,23
|100,54
|100,84
|CAD
|73,11
|73,33
|73,55
|AUD
|71,39
|71,61
|71,82
|GBP
|134,92
|135,33
|135,74
|CHF
|127,34
|127,72
|128,1
Kripto valute
|Valuta
|Cena (EUR)
|BTC
|65.812,00 €
|ETH
|1.962,28 €
|LTC
|47,34 €
|DOT
|1,05 €
|BCH
|383,37 €
|LINK
|7,94 €
|BNB
|534,31 €
|XMR
|325,28 €
Komentari (0)