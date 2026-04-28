"Ova odluka je u skladu sa dugoročnom strateškom i ekonomskom vizijom UAE i razvojem energetskog sektora, uključujući ubrzanje investicija u domaću proizvodnju energije. Takođe pojačava posvećenost UAE svojoj ulozi odgovornog i pouzdanog proizvođača koji predviđa budućnost globalnih energetskih tržišta", objavila je agencija WAM, prenela je Al Džazira.



Dodaje se da je ta odluka "vođena nacionalnim interesima i posvećenošću zemlje da aktivno doprinosi zadovoljavanju hitnih potreba tržišta, posebno imajući u vidu kontinuiranu geopolitičku nestabilnost u bliskoj budućnosti, koja proizilazi iz poremećaja u Arapskom zalivu i Ormuskom moreuzu, što utiče na dinamiku ponude", prenosi Tanjug.



Al Džazira navodi da potez UAE predstavlja težak udarac članicama OPEC i njihovom de fakto lideru, Saudijskoj Arabiji, u vreme kada je rat Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana izazvao istorijski energetski šok i poremetio globalnu ekonomiju.



Ovaj potez je usledio nakon što su UAE, regionalno poslovno središte i jedan od najvažnijih saveznika Vašingtona, kritikovali druge arapske države da nisu učinile dovoljno da ga zaštite od brojnih iranskih napada tokom rata.



Članice OPEC-a u Persijskom zalivu našle su se na udaru blokade Ormuskog moreuza, tranzitnog puta kojim prolazi oko petina svetske ponude nafte.



Zemlje članice OPEC-a proizvodi više od trećine svetske ponude nafte.



Organizacija OPEC osnovana je 1960, a zemlje članice su Alžir, Republika Kongo, Ekvatorijalna Gvineja, Gabon, Libija, Nigerija, Irak, Iran, Kuvajt, Saudijska Arabija i Venecuela, a nakon 2016. i velikog pada cena nafte , OPEC je potpisao sporazume sa još 10 zemalja koje proizvode naftu, uključujući Rusiju, stvarajući tako organizaciju OPEC+.



Svrha organizacije OPEC je da se obezbedi stabilizacija tržišta i efikasna, ekonomična i redovna ispoluka goriva.



