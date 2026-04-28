Prema podacima sa berzi u 9.30 sati, cena sirove nafte je porasla za 2,51 odsto na 98,742 dolara, a nafte Brent za 2,98 odsto na 111,450 dolara.



Iran je signalizirao da bi mogao da prihvati privremeni sporazum o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza u zamenu za to da Vašington okonča blokadu iranskih luka, dok bi pregovori o nuklearnom programu Teherana bili odloženi.



Vlasti u Teheranu takođe žele da zadrže određen nivo kontrole nad tranzitom kroz ključni moreuz, što je verovatno neprihvatljivo za Vašington, prenosi Blumberg.



Američki državni sekretar Marko Rubio je konstatovao za Foks njuz da je ponuda Irana za okončanje rata bolja od očekivane, a portparolka Bele kuće Kerolajn Livit je juče izjavila da će se Tramp "veoma brzo" pozabaviti ovim predlogom.



U Evropi, investitori danas analiziraju rezultate kompanija Novartis, Erbas, BP i banke Barklis, prenosi CNBC.



Evropski fjučersi gasa za maj su se na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 44,100 evra za megavat-sat.



Indeks Frankfurtske berze DAX je pao za 0,35 odsto na 23.996,20 poena, francuski CAC 40 za 0,12 odsto na 8.132,04 poena, moskovski MOEX za 0,11 odsto na 2.729,15 poena, dok je britanski FTSE 100 porastao za 0,04 odsto na 10.326,36 poena.



Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,16997 dolara,.



Cena zlata je pala na 4.632,55 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice porasla na 6,2632 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).



Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u ponedeljak pao za 0,13 odsto na 49.167,79 poena, dok je S&P 500 porastao za 0,12 odsto na 7.173,91 poen, a Nasdak (Nasdaq) za 0,2 odsto na 24.887,10 poena.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.