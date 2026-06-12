Globalna potražnja će ove godine porasti za 970.000 barela dnevno, na ukupno 106,13 miliona barela dnevno, procenio je OPEK u svom poslednjem mesečnom izveštaju.

Pre mesec dana, prognozirali su da će porasti za 1,2 miliona barela dnevno, na ukupno 106,33 miliona barela dnevno.

Lavovski deo ovogodišnjeg rasta, od oko 910.000 barela dnevno, dolaziće iz azijskih zemalja, pre svega Kine i Indije, i drugih ekonomija u razvoju, gde vazdušni saobraćaj, potrošnja goriva u drumskom saobraćaju i industrijska aktivnost nastavljaju da podržavaju potražnju za gorivom.

U članicama OECD-a, potražnja će porasti za samo 60.000 barela dnevno, procenjuje OPEK. U SAD se očekuje rast potražnje za oko 210.000 barela dnevno, dok se u Evropi očekuje pad od 60.000 barela dnevno.

OPEK sada očekuje nešto slabiju potražnju za naftom od proizvođača u grupi i njihovih saveznika ove godine, na 42,5 miliona barela dnevno. U 2027. godini trebalo bi da poraste za 43,5 miliona barela dnevno, što je nešto više nego što se ranije očekivalo. U maju je grupa OPEK+ proizvodila u proseku 33,13 miliona barela nafte dnevno, prema mesečnom izveštaju, 190.000 manje nego u aprilu.

Proračuni OPEK-a takođe pokazuju značajan porast cene barela zbog poremećaja u isporukama iz regiona Persijskog zaliva. Tako je barel naftne korpe OPEK-a u maju koštao u proseku 114,55 dolara, što je bilo 4,5 odsto skuplje od aprilskog proseka.

Najskuplja u maju bila je saudijska laka nafta, sa cenom od 122,10 dolara po barelu, što je 13,9 odsto više nego u aprilu. Sledila je iračka srednja nafta Basra, koja je koštala 120,22 dolara i bila je 10,9 odsto skuplja. S druge strane, iranska teška nafta je u maju koštala u proseku 115,39 dolara po barelu, što znači da je porasla za 9,7 odsto u odnosu na april.

Kupci su u proseku plaćali samo 84,07 dolara za barel ruske nafte sorte Ural, što je 12,1 odsto manje nego u aprilu. Jedinija je bila samo venecuelanska sirova nafta marke Merej u maju, sa cenom od 82,77 dolara, što je pad od 8,5 odsto u odnosu na prethodni mesec.

Komercijalne zalihe u zemljama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) pale su za 48,4 miliona barela u aprilu, što je znatno ispod istorijskog proseka, navodi se u izveštaju OPEK-a.

Cene nafte pale su u petak na međunarodnim tržištima prema 87 dolara, što odražava talas optimizma među investitorima da bi SAD i Iran uskoro mogli da se dogovore o okviru za okončanje rata i otvore put normalizaciji tranzita energije kroz Ormuski moreuz.

Barel na londonskom tržištu trgovao se popodne po ceni od 3,11 dolara po barelu, što je pad u odnosu na jučerašnjih 87,27 dolara. Na američkom tržištu cena je pala za 3,04 dolara, na 84,67 dolara. Tržišta su bila zaokupljena znacima napretka u američko-iranskim pregovorima pred kraj nedelje.

Predsednik SAD Donald Tramp je u četvrtak otkazao planirani novi napad na Iran, a portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je neposredno pre ponoći da su značajni delovi sporazuma o okončanju rata finalizovani, uprkos "protivrečnostima" SAD, objavila je PressTV.

Memorandum o okončanju Zalivskog rata mogao bi biti potpisan već u nedelju, rekao je zapadni izvor za Rojters u petak, a Ženeva se pominje kao najverovatnije mesto sastanka, piše tportal.

"Tržište ponovo pokreću medijski naslovi, sa rastućim poverenjem da će se dogovor na kraju postići i moreuz ponovo otvoriti", sumirao je raspoloženje analitičar kompanije PVM Oil Associates, Tamas Varga.

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