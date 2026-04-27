Vrednost indeksa Beogradske berze Belex15 je porasla za 0,14 odsto, a Belexline 0,37 odsto, prenosi Tanjug.



Listu dobitnika predvodile su akcije Energoprojetk holdinga iz Beograda koje su porasle za 6,72 odsto i na kraju trgovanja vredele po 540 dinara.



Na ovoj listi našle su se i akacije "Goša FOM" iz Smederevske Palanke koje su porasle za 6,45 odsto i na zatvaranju vredele po 1.767 dinara.



Gubitnika danas nije bilo.



Akcijama beogradskog Dunav osiguranja danas je najviše trgovano i ostvaren je promet od 650.149 dinara, a na drugom mestu bile su akcije Jedinstva iz Sevojna sa prometom od 238.700 dinara.



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.