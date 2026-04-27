Većina azijskih berzanskih indeksa porasla je u ponedeljak, a južnokorejski Kospi i japanski Nikei dostigli su rekordne maksimume, jer su investitori ponovo stekli optimizam u pogledu razvoja veštačke inteligencije.



MSCI indeks akcija Azijsko-pacifičkog regiona porastao je za oko 0,8 odsto u 7:00 časova.



Istovremeno, cene akcija u Hong Kongu, Šangaju, Indiji, Japanu i Južnoj Koreji porasle su između 0,2 i 2,6 odsto, dok su u Australiji blago pale.



Azijske investitore ohrabrili su novi rekordi za S&P 500 i Nasdaq indeks na američkim berzama u petak. Cene akcija proizvođača čipova i drugih tehnoloških kompanija najviše su porasle jutros, jer je nakon snažnih poslovnih rezultata nekoliko njih ponovo zavladao optimizam u pogledu razvoja veštačke inteligencije.



Investitori se nadaju da će poslovni rezultati tehnoloških giganata Majkrosofta, Alfabeta, Amazona, Mete i Epla, koji će ove nedelje objaviti kvartalne izveštaje, takođe biti jaki.



Investitori će se ove nedelje fokusirati i na sastanke niza centralnih banaka - američkog Feda, evropske, japanske i britanske banke.



Ne očekuju se promene kamatnih stopa, ali će investitori pažljivo pratiti poruke centralnih bankara o stanju u ekonomijama i komentare o inflaciji.



Zbog svega ovoga, kriza na Bliskom istoku je trenutno u drugom planu.



U petak se činilo da bi se druga runda mirovnih pregovora između SAD i Irana mogla održati tokom vikenda, ali je u subotu američki predsednik Donald Tramp otkazao najavljeno putovanje američke delegacije u Pakistan na pregovore.



Tako da i dalje nema značajnih promena u krizi na Bliskom istoku. Iran praktično blokira izvoz nafte sa Bliskog istoka kroz Ormuski moreuz, a američka mornarica blokira iranske luke, piše Poslovni.hr.



Rastu cene nafte



Zato su cene nafte porasle početkom nedelje. Na londonskom tržištu, cena barela sirove nafte marke Brent porasla je jutros za 1,20 odsto, na 106,60 dolara, dok je na američkom tržištu cena barela porasla za 0,91 odsto, na 95,30 dolara.



Dolar oslabio



Na deviznim tržištima, međutim, vrednost dolara u odnosu na korpu valuta je blago pala. Indeks dolara je jutros oko 98,42 poena, dok je u petak uveče bio 98,51 poen.



Istovremeno, kurs dolara prema japanskoj valuti pao je za 0,12 odsto, na 159,20 jena.



Američka valuta je oslabila i u odnosu na evropsku valutu, za 0,06 odsto, pa je cena evra dostigla 1,1730 dolara.



