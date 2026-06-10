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SpejsEks ruši rekorde i pre izlaska na berzu - investitori “navalili” četiri puta više nego što se očekivalo

Potražnja investitora za akcijama SpejsEks-a višestruko je veća od planirane emisije, što ukazuje na ogromno interesovanje tržišta uoči mogućeg izlaska kompanije na berzu.

Autor:  Dubravka Jovanović
10.06.2026.10:23
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SpejsEks ruši rekorde i pre izlaska na berzu - investitori “navalili” četiri puta više nego što se očekivalo
Foto: FotoField / Shutterstock.com
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Interesovanje investitora za planirani izlazak kompanije SpejsEks na berzu dostiglo je nivo koji višestruko premašuje očekivanja, što bi ovaj IPO moglo da pretvori u jedan od najvećih u istoriji tržišta kapitala.

Prema informacijama koje prenosi Rojters, pozivajući se na izvore bliske procesu, ukupna tražnja za akcijama procenjena je na više od 250 milijardi dolara, dok kompanija planira da prikupi oko 75 milijardi dolara.

To znači da je interesovanje investitora oko četiri puta veće od ponuđenog obima emisije.

Ogroman interes investitora

Najveći deo potražnje dolazi od institucionalnih investitora, što pokazuje snažno poverenje u dugoročne planove kompanije Ilona Maska.

Ako se očekivanja ostvare, SpejsEks bi mogao da postavi novi rekord i postane kompanija sa najvećom inicijalnom javnom ponudom akcija u istoriji.

Planovi rasta i budući projekti

Tokom predstavljanja investitorima, kompanija je iznela planove za dalji razvoj poslovanja, sa posebnim fokusom na svemirske lansirne sisteme i širenje satelitske internet mreže Starlink.

Ovi projekti predstavljaju ključne stubove budućeg rasta i razlog su velikog interesovanja investitora širom sveta.

Ipak - sve još nije finalno

Iako trenutni podaci ukazuju na snažnu tražnju, izvori upozoravaju da je reč o preliminarnim informacijama.

Konačna cena akcija, obim emisije i raspodela mogu se promeniti do trenutka zvaničnog formiranja IPO ponude.

Zbog toga će naredni period biti ključan za utvrđivanje stvarne vrednosti jedne od najiščekivanijih javnih ponuda u poslednjoj deceniji.

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