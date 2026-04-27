Iako u NBA ligi godišnje zarađuje oko 58,5 miliona dolara, Dončić je do sada u nekretnine u Sloveniji uložio skoro osam miliona evra.

Penthaus u centru Ljubljane

Najskuplja investicija je luksuzni penthaus u elitnom kompleksu Palas Šelenburg, u samom centru Ljubljane.

Za ovu nekretninu izdvojio je čak 4,2 miliona evra, a na otvaranju kompleksa bio je prisutan i njegov otac Saša Dončić.

Vila za beg od grada

Kada želi mir i privatnost, Dončić vreme provodi u luksuznoj vili u Smledniku, jednoj od najprestižnijih lokacija u okolini Ljubljane.

Vilu je kupio 2019. godine za 1,84 miliona evra, a prostire se na 341 kvadratnom metru, uz veliko dvorište i dodatne parcele koje je kasnije dokupio.

Imanje uključuje i privatne sportske sadržaje poput košarkaškog i teniskog terena.

Nova investicija i moderna vila

Treća velika investicija realizovana je 2022. godine u naselju Zadobrova, gde je Dončić kupio nekretninu vrednu 1,9 miliona evra.

Stara kuća je srušena, a na njenom mestu gradi se moderna trospratnica površine 367 kvadrata, uz veliku garažu.

Privatnost kao prioritet

Posebnu pažnju privukla je kupovina okolnog poljoprivrednog zemljišta površine veće od 9.000 kvadratnih metara.

Na tom zemljištu nije dozvoljena gradnja, ali mu omogućava potpunu privatnost i izolaciju, piše Kamatica.

Investicije koje rastu

Iako je ukupno uložio blizu osam miliona evra, procenjuje se da je današnja tržišna vrednost njegovih nekretnina znatno veća.

Ovim potezima Luka Dončić pokazuje da povlači pametne poteze i van košarkaškog terena, gradeći stabilno i luksuzno investiciono carstvo.

