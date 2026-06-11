Međutim, sve popularnije destinacije uvele su stroža pravila ponašanja na plažama i u turističkim zonama - a kazne se kreću od simboličnih iznosa do nekoliko stotina evra.

U nastavku je pregled najčešćih prekršaja i okvirnih kazni po državama.

Grčka - kazne za plaže, ležaljke i kampovanje

Grčka je najposećenija destinacija srpskih turista, ali i jedna od najstrožih kada je reč o uređenju plaža.

Najčešći prekršaji i kazne:

Kampovanje na plaži (šator, spavanje): 150 – 300 evra

Paljenje vatre ili roštilj na plaži: 200 – 500 evra

Zauzimanje ležaljki bez plaćanja (koncesione plaže): 50 – 200 evra

Ostavljanje peškira i “rezervisanje” mesta: 50 – 150 evra

Unošenje sopstvenih ležaljki na privatne plaže: 40 – 120 evra (zavisno od lokacije)

Posebno stroge kontrole su na popularnim ostrvima kao što su Krf, Zakintos i Mikonos.

Crna Gora - kazne za ponašanje i nepoštovanje reda

Crnogorsko primorje je poznato po opuštenijem ambijentu, ali kazne postoje i sve se češće sprovode.

Kazne koje turisti najčešće plaćaju:

Zauzimanje ležaljki bez plaćanja: 30 – 100 evra

Unošenje sopstvenog suncobrana na uređene plaže: 20 – 80 evra

Bacanje otpada van kanti: 50 – 150 evra

Šetnja u kupaćem kostimu van plaže (Budva, Kotor stari grad): 50 – 150 evra

Nepristojno ponašanje na javnim mestima: do 200 evra

U Budvi i Bečićima kontrole su najčešće u sezoni.

Turska – pravila hotela i resort zona

U Turskoj se većina kazni ne odnosi na državne prekršaje, već na pravila hotela i resorta.

Tipične sankcije:

Rezervisanje ležaljki peškirom: uklanjanje stvari + upozorenje

Unošenje hrane i pića u "all inclusive" zonu: dodatna naplata 20 – 100 evra

Gubitak hotelske usluge zbog kršenja pravila: 50 – 200 evra (penali)

Neprikladno ponašanje u javnim prostorima hotela: upozorenje ili izbacivanje

U luksuznim hotelima u Antaliji i Alanjи pravila se strogo primenjuju.

Egipat - stroga pravila zaštite prirode i resorta

Egipat je posebno strog zbog zaštite morskog sveta, posebno koralnih grebena.

Kazne i zabrane:

Hodanje po koralnim grebenima: 100 – 300 evra

Oštećenje prirode tokom ronjenja: 200 – 500 evra

Unošenje hrane i pića van resort zone: 50 – 150 evra

Izlazak u kupaćem kostimu van hotela: opomena ili kazna 20 – 100 evra

Nelegalno korišćenje plaža van resorta: do 200 evra

U Hurgadi i Šarm el Šeiku kontrole su posebno česte u zaštićenim zonama.

Najčešće greške turista koje vode do kazni

Bez obzira na destinaciju, turisti iz Srbije najčešće greše u sledećem:

ostavljanje peškira i “rezervisanje” ležaljki

nepoznavanje razlike između javne i privatne plaže

unošenje sopstvene hrane u hotelske zone

nepoštovanje lokalnih pravila oblačenja

kampovanje ili spavanje na plaži

Zaključak: mala greška, veliki trošak

Iako kazne na papiru deluju simbolično, u praksi mogu ozbiljno da pokvare letovanje. Najskuplji prekršaji uglavnom se odnose na kampovanje, zaštitu prirode i korišćenje privatnih plaža bez dozvole.

Zato je osnovno pravilo jednostavno: gde god da letujete - informišite se pre nego što legnete na peškir.

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