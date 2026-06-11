Međutim, sve popularnije destinacije uvele su stroža pravila ponašanja na plažama i u turističkim zonama - a kazne se kreću od simboličnih iznosa do nekoliko stotina evra.
U nastavku je pregled najčešćih prekršaja i okvirnih kazni po državama.
Grčka - kazne za plaže, ležaljke i kampovanje
Grčka je najposećenija destinacija srpskih turista, ali i jedna od najstrožih kada je reč o uređenju plaža.
Najčešći prekršaji i kazne:
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Kampovanje na plaži (šator, spavanje): 150 – 300 evra
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Paljenje vatre ili roštilj na plaži: 200 – 500 evra
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Zauzimanje ležaljki bez plaćanja (koncesione plaže): 50 – 200 evra
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Ostavljanje peškira i “rezervisanje” mesta: 50 – 150 evra
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Unošenje sopstvenih ležaljki na privatne plaže: 40 – 120 evra (zavisno od lokacije)
Posebno stroge kontrole su na popularnim ostrvima kao što su Krf, Zakintos i Mikonos.
Crna Gora - kazne za ponašanje i nepoštovanje reda
Crnogorsko primorje je poznato po opuštenijem ambijentu, ali kazne postoje i sve se češće sprovode.
Kazne koje turisti najčešće plaćaju:
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Zauzimanje ležaljki bez plaćanja: 30 – 100 evra
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Unošenje sopstvenog suncobrana na uređene plaže: 20 – 80 evra
-
Bacanje otpada van kanti: 50 – 150 evra
-
Šetnja u kupaćem kostimu van plaže (Budva, Kotor stari grad): 50 – 150 evra
-
Nepristojno ponašanje na javnim mestima: do 200 evra
U Budvi i Bečićima kontrole su najčešće u sezoni.
Turska – pravila hotela i resort zona
U Turskoj se većina kazni ne odnosi na državne prekršaje, već na pravila hotela i resorta.
Tipične sankcije:
-
Rezervisanje ležaljki peškirom: uklanjanje stvari + upozorenje
-
Unošenje hrane i pića u "all inclusive" zonu: dodatna naplata 20 – 100 evra
-
Gubitak hotelske usluge zbog kršenja pravila: 50 – 200 evra (penali)
-
Neprikladno ponašanje u javnim prostorima hotela: upozorenje ili izbacivanje
U luksuznim hotelima u Antaliji i Alanjи pravila se strogo primenjuju.
Egipat - stroga pravila zaštite prirode i resorta
Egipat je posebno strog zbog zaštite morskog sveta, posebno koralnih grebena.
Kazne i zabrane:
-
Hodanje po koralnim grebenima: 100 – 300 evra
-
Oštećenje prirode tokom ronjenja: 200 – 500 evra
-
Unošenje hrane i pića van resort zone: 50 – 150 evra
-
Izlazak u kupaćem kostimu van hotela: opomena ili kazna 20 – 100 evra
-
Nelegalno korišćenje plaža van resorta: do 200 evra
U Hurgadi i Šarm el Šeiku kontrole su posebno česte u zaštićenim zonama.
Najčešće greške turista koje vode do kazni
Bez obzira na destinaciju, turisti iz Srbije najčešće greše u sledećem:
-
ostavljanje peškira i “rezervisanje” ležaljki
-
nepoznavanje razlike između javne i privatne plaže
-
unošenje sopstvene hrane u hotelske zone
-
nepoštovanje lokalnih pravila oblačenja
-
kampovanje ili spavanje na plaži
Zaključak: mala greška, veliki trošak
Iako kazne na papiru deluju simbolično, u praksi mogu ozbiljno da pokvare letovanje. Najskuplji prekršaji uglavnom se odnose na kampovanje, zaštitu prirode i korišćenje privatnih plaža bez dozvole.
Zato je osnovno pravilo jednostavno: gde god da letujete - informišite se pre nego što legnete na peškir.
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