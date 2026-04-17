Kroz koncept "Trčimo za čovečanstvo", ovogodišnje učešće zasniva se na jasnoj ideji da svaki pojedinac - bilo da je učesnik maratona ili posetilac koji se priključi akciji u okviru Ekspo zone u Sponzorskom selu na Trgu republike 18. i 19. aprila - može da doprinese nečemu većem: obnovi trim staza širom Srbije.

Kroz četiri tematska portala, sa postavljenim trakama za trčanje, posetioci dobijaju priliku da svojim kretanjen u trajanju od dva minuta i 27 sekundi direktno doprinesu ovom zajedničkom cilju.

Svaki završeni ciklus simbolično se beleži kao konkretan doprinos, čime se individualni napor pretvara u deo šire inicijative usmerene na buduću rekonstrukciju trim staza širom Srbije.

Danas, tokom registracije trkača u Hali 4 Beogradskog sajma, posetioci u okviru Ekspo aktivacije imaju priliku da testiraju svoje sposobnosti na refleks mašini i na taj način započnu svoje ekspo sportsko iskustvo.

Ono se zatim nastavlja u Ekspo 2027 Plejgraundu, u Hali 5, koja je za ovu priliku osmišljena kao prostor za predah i poslednje pripreme pred trku.

U opuštenoj atmosferi i muzički program, učesnici mogu da se odmore i relaksiraju pred trku, ali i da preuzmu posebno kreiranu, besplatnu Spotifaj (Spotify) listu za trčanje putem ku-ar (QR) koda i druge simbolične poklone.

Dodatno, danas u periodu od 14.00 do 19.00 časova u Ekspo 2027 Plejgraundu organizovano je i merenje nivoa vitamina i minerala, čime se skreće pažnja na značaj balansa, zdravlja i adekvatne pripreme za fizički napor, navodi se u saopštenju.

Učešće Ekspa 2027 na Beogradskom maratonu zato nije samo prisustvo na jednom od najvažnijih sportskih događaja u zemlji, već jasan pokazatelj kako veliki međunarodni projekti mogu da pokrenu konkretne, vidljive promene. Jer, iako svako trči svoju deonicu, ono što ostaje iza nas meri se zajedničkim rezultatom, i upravo zato, cilj nije linija na asfaltu, već ono što gradimo zajedno.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.