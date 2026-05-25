Mali je na svom Instagram nalogu istakao da je, kada se pogleda period januar-mart, prosečna zarada bila 118.736 dinara, odnosno 1.011 evra.

"U odnosu na isti period 2025, prosečna zarada za januar-mart 2026. nominalno je veća za 11,7 odsto, a realno za 8,9 odsto", dodao je ministar.

Kako je naveo, u 2012. godini prosečna neto zarada u Srbiji iznosila je svega 366 evra, što je bilo značajno niže u odnosu na većinu zemalja regiona.

"U istom periodu prosečna plata u BiH bila je 422 evra, u Crnoj Gori 487 evra, u Severnoj Makedoniji 340 evra, u Albaniji 301 evro. Srbija je tada bila pri samom dnu regionalne lestvice po visini zarada.Sada u martu, prosečna neto zarada u Srbiji iznosila je 1.036 evra, čime je Srbija dostigla i prestigla deo zemalja regiona. U istom periodu prosečna plata u BiH iznosi 840 evra, u Severnoj Makedoniji 785 evra, dok je u Crnoj Gori 1.027 evra", naveo je Mali i dodao da takav rast zarada u Srbiji odražava značajno unapređenje ekonomskih performansi, tržišta rada i životnog standarda u prethodnih 14 godina.

Dodao je i da nakon što je po prvi put u istoriji, u decembru 2025. prosečna plata u Srbiji prešla hiljadu evra, vidi se da se taj trend nastavlja i da primanja građana nastavljaju da rastu u realnom iznosu.

"Nastavljamo dalje ka postavljenim ciljevima i ka ispunjenju obećanja koja smo dali. I kao što smo ispunili da će do kraja 2025. godine prosečna plata biti hiljadu evra, tako sada idemo ka cilju da do kraja 2027. prosečna plata dostigne 1.400 evra, a do kraja 2030. godine i 1.700 evra kako je predviđeno Nacionalnom strategijom", dodao je ministar.

Zaključio je da kada država vodi računa o svojim građanima, rezultati se vide kroz veće plate, penzije, bolji životni standard.

"Naš cilj je da svaki građanin oseti napredak i sigurnost u svakodnevnom životu i zato zajedno nastavljamo da gradimo još sigurniju i jaču Srbiju i bolju budućnost za svaku porodicu", dodao je on.

