Najveća potražnja očekuje se na primorju Hrvatske i Crne Gore, gde turistička sezona traje i do pet meseci.

Hrvatska pooštrila pravila za zapošljavanje

Kao članica Evropske unije, Hrvatska ima formalniju proceduru zapošljavanja stranaca, ali zbog nedostatka radne snage i dalje angažuje radnike iz regiona, uključujući Srbiju.

U praksi, poslodavci najčešće pokreću proces dobijanja radnih dozvola, dok je na kandidatima da obezbede potrebnu dokumentaciju, piše Kamatica.

Sezonal.com navodi da je potraga za sezonskim radnicima već uveliko u toku, posebno u velikim hotelima i hotelskim lancima.

Hrvatska je ove godine pooštrila kriterijume i period dobijanja radne dozvole, tako da su već početkom godine krenule prve aktivnosti na potrazi za sezonskim radnicima. I ono što vidimo u oglasima i ponudi, većinom imaju prednost kandidati sa EU ili hrvatskim papirima - objasnio je sagovornik za Newsmax Balkans.

Koji poslovi su najtraženiji

I ovog leta najviše se traže:

Konobari

Kuvari i pomoćni kuvari

Sobarice

Recepcioneri

Pomoćno osoblje u kuhinji

Oko 90 odsto poslodavaca nudi smeštaj i obrok, dok pojedini nude i slobodan dan nedeljno.

Gde će radnici ove godine

Do sada je najveće interesovanje bilo za Hrvatsku zbog viših plata, ali se zbog pooštrenih procedura očekuje da će deo radnika ove godine izabrati Crnu Goru.

Procene pokazuju da će za sezonu biti potrebno između 90.000 i 100.000 radnika.

Samo u Budvi, Bečićima, Rafajlovićima, pa sve do Petrovca, Pržna i tog regiona. Što se tiče Boke Kotorske, tu je takođe povećan intenzitet sezonskog zapošljavanja, kako u Kotoru, Tivtu, Herceg Novom - dodao je Đekić za Newsmax Adria.

Kolike su plate u Crnoj Gori

Plate u Crnoj Gori zavise od pozicije i kreću se od oko 750 do 2.500 evra:

Najniže su za perače sudova i konobare od oko 750 do 1.200 evra.

Pomoćni kuvari, recepcija i sobarice imaju od oko 800 do 1.500 evra

Najviše zarađuju kuvari do 2.500 evra.

Kolike su plate u Hrvatskoj

U Hrvatskoj su zarade nešto više i mogu ići do 3.000 evra:

Konobari zarađuju od oko 1.000 do 1.900 evra

Pomoćni kuvari od 1.200 do 1.800 evra

Kuvari dostižu i do 3.000 evra

Higijeničari i sobarice plaćeni su od oko 1.200 do 1.400 evra





Šta očekivati ove sezone

Iako su plate visoke, konkurencija je sve jača, a procedura zapošljavanja u Hrvatskoj stroža nego ranije.

Zbog toga se očekuje da će deo radnika iz regiona ovog leta izabrati Crnu Goru, gde je procedura jednostavnija, ali su zarade nešto niže.

U svakom slučaju, sezonski poslovi na moru i dalje predstavljaju jednu od najatraktivnijih opcija za brzu zaradu tokom letnjih meseci.

