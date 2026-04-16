Ministar se u Vašingtonu sastao najpre sa predstavnicima međunarodnih rejting agencija "Standard and Poor's i "Moody's", a tokom boravka u Vašingtonu imaće susret i sa agencijom "Fitch Ratings".

Ministar je, nakon razgovora, istakao da je naša zemlja dobila samo pohvale za način na koji je država reagovala na energetsku krizu.

Pitanja koja su nam postavljali uglavnom su bila vezana za energetiku, za ovu energetsku krizu, za rezerve koje imamo i način na koji je država reagovala. I mogu da vam kažem da smo dobili samo pohvale", rekao je Mali.

Ministar je istakao da je naša država sprečila divljanje cena na pumpama i eventualne nestašice.

"Mi sad u ovom trenutku imamo rezervi dizela u našim skladištima za 92 dana, rezervi benzina za 85 dana. Dakle, ništa da se ne desi u sledeća tri meseca, mi imamo dovoljno. Imamo dovoljno i gasa sa 600 miliona kubnih metara gasa u našim rezervoarima u Banatskom dvoru i u Mađarskoj. I plus, u ovako teškoj situaciji, kroz fiskalnu politiku umanjenja akciza na gorivo za 25 odsto, država je opet preuzela najveći teret ove krize na sebe. Jer, kao što vidite, da je tržišna cena dizela sada na pumpama, bila bi preko 260 dinara, a ona je daleko ispod toga, upravo zbog reakcije države", naglasio je Mali.

On je objasnio da je država preduzela mere koje se tiču smanjenja akciza na gorivo i istakao da postoji finansijski trošak te mere, ali da je država spremna da taj deo tereta preuzme na sebe, s obzirom na to da imamo stabilne finansije.

Ministar je istakao da rejting agencije Srbiju vide kao stabilnu i pogodnu za investiranje.

"Mi smo u ovom trenutku jedina zemlja Zapadnog Balkana koja ima investicioni kreditni rejting, jedina zemlja koja je kandidat za punopravno članstvo u EU, a koja ima investicioni rejting i naravno da nam je cilj, ne samo da ga sačuvamo već i da ga poboljšamo iz godine u godinu, što nije lako u ovim uslovima i globalnim poremećajima sa kojima se svetska ekonomija suočava", naglasio je Mali, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Prvi potpredsednik vlade rekao je da je ovogodišnje zasedanje Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke drugačije nego inače, jer se, kaže, događa u vreme verovatno najveće krize sa kojom se svetska ekonomija suočava još od Drugog svetskog rata.

"Vi ako pogledate danas cene barela nafte, ona je 100 dolara po barelu, a pre početka rata u Zalivu bila je 65 dolara po barelu. Sada ide i na 110, 115 dolara, dakle duplo za samo nekoliko nedelja. Kada je cena gasa u pitanju, bila je 380 dolara za 1000 kubnih metara gasa pre rata u Zalivu, sada je 523, 530 dolara. To su ogromne promene na koje svetska ekonomija sada pokušava da nađe odgovor. Ako pogledate komentare direktorke MMF-a i mojih sagovornika danas, svi imaju problem s tim kako odgovoriti na izazov, na taj rast cena, jer to dovodi do povećane inflacije i do usporavanja rasta, a sada je situacija takva da više nije ni pitanje cene, nego toga što i nema nafte, neće biti ni gasa, a pojedine zemlje strahuju da ni hrane neće biti", istakao je Mali.

Dodaje da, iako je tržište svuda poremećeno, Srbija se i u takvim uslovima bolje snalazi nego druge zemlje.

"Mi se snalazimo jako dobro, pre svega jer imamo stabilne javne finansije, imamo udeo javnog duga u BDP-u 41,7 odsto, a prosek evrozone je oko 90 odsto, a u SAD-u je javni dug u odnosu na BDP 100 i više odsto. Druge zemlje nemaju prostora a mi ga imamo, imamo i novca na računu, a odgovornom politikom, što je najvažnije, imamo i dovoljno rezervi. Sviđalo se to nekome ili ne, situacija je takva da je država opet odgovorno reagovala, pokazala da ima stabilne javne finansije i da zna kako da se nosi sa problemima. Pokazali smo brigu prema građanima i državi, prema ekonomiji, privredi, i na taj način sačuvali stabilnost", zaključio je ministar.

Sastancima je prisustvovala i delegacija Narodne banke Srbije.

Prolećno zasedanje MMF-a i Grupacije SB počelo je u ponedeljak, 13. aprila, i trajaće do subote, 18. aprila.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

