Vučić je u Šangaju, poslednjeg dana posete Kini u izjavi novinarima, kazao da se sa njim saglasila i šefica misije MMF za Srbiju Anet Kjobe.

"Ono što svakako imam kao dobru vest, dobili smo sada fleš podatke - u aprilu mesecu ekonomija Srbije je rasla četiri odsto, tako da na onih tri ili 3,1, videćemo kada dođe konačna cifra za prvi kvartal, nastavak sa četiri odsto u aprilu mesecu su dobre vesti. Na dobrom smo putu da imamo više od onoga što je bila prognoza MMF-a, a i Anet Kjobe se složila sa mnom da ćemo da imamo tri odsto", kazao je Vučić.

Naveo je da mu je Kjobe rekla da veruje u njegovu prognozu, piše Tanjug.

"Ja sam rekao da će ići preko tri i ove godine, što znači da se borimo za preko 3,5 sledeće godine, da im potvrdimo prvo mesto u Evropi", rekao je on.j

