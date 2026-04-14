IIndeks koji meri potrošačko raspoloženje pao je za 5,7 poena u aprilu u poređenju sa martom, spustivši se na 47,6 poena, što je najniži nivo otkako su stručnjaci sa Univerziteta u Mičigenu objavili istraživanje.



Amerikanci su pokazali znatno pesimističniji izgled za ekonomiju u narednom periodu, sa indeksom koji je pao za 5,6 poena, prema istraživanju objavljenom u petak. Oni takođe mnogo gore ocenjuju trenutno stanje ekonomije, sa indeksom koji je pao za 5,7 poena.



Izjave ispitanika sugerišu da mnogi povezuju pogoršanje ekonomskih izgleda sa ratom sa Iranom, rekla je anketarka Džoan Hsu, koja je upozorila da je 98 odsto njih anketirano pre objave privremenog prekida vatre 7. aprila.



Hsu je rekla da bi se očekivanja mogla poboljšati ako potrošači vide da su poremećaji u lancima snabdevanja povezani sa sukobom završeni i da se cene goriva stabilizuju.



Cene benzina na benzinskim pumpama u SAD danas su porasle za 29,4 odsto u odnosu na pre godinu dana, na 4,125 dolara po galonu, prema podacima auto-kluba AAA. To bi značilo da litar benzina u proseku košta 1,09 dolara. Cene dizela su porasle za 54,8 odsto, na 5,652 dolara po galonu, odnosno 1,49 dolara po litru, piše Poslovni.



Ispitanici sada procenjuju da će inflacija porasti na 4,8 odsto tokom naredne godine. U martu su očekivali da će dostići 3,8 odsto.



Njihove dugoročne prognoze takođe pokazuju veću inflaciju, na 3,4 odsto. U martu su predvideli da će biti 3,2 odsto.



Ministarstvo rada je u petak izvestilo da je inflacija naglo ubrzala u martu, na 3,3 procenta, sa 2,4 procenta prethodnog meseca. Prema proračunima ministarstva, benzin je bio 18,9 procenata skuplji nego prošlog marta, a dizel i lož ulje su bili skuplji za 44,2 procenta.



