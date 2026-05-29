U objavi je naglasio da Teheran mora trajno da odustane od razvoja nuklearnog oružja i da omogući potpuno slobodnu plovidbu kroz Ormuski moreuz.

Tramp je rekao da Iran mora da garantuje da nikada neće razviti nuklearnu bombu, a posebno je naglasio važnost otvaranja Ormuskog moreuza za međunarodni saobraćaj bez ikakvih ograničenja ili naknada.

"Iran mora da se složi da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu. Ormuski moreuz mora biti odmah otvoren za nesmetan saobraćaj u oba smera, bez ikakvih naknada", napisao je Tramp.

U petak će Tramp doneti konačnu odluku o sporazumu sa Iranom na sastanku u takozvanoj Situacionoj sobi Bele kuće.

"Sada idem u situacionu sobu da donesem konačnu odluku", zaključio je američki predsednik.

Takođe je govorio o morskim minama

Američki predsednik tvrdi da su američke snage već uklonile ili detonirale veliki broj mina u Ormuskom moreuzu, uz pomoć specijalizovanih podvodnih minolovaca.

Dodao je da Iran sada mora da završi uklanjanje preostalih eksplozivnih naprava.

Prema njegovim rečima, američka pomorska blokada biće ukinuta, a brodovima koji su ostali blokirani biće dozvoljeno da nastave plovidbu. U svom prepoznatljivom stilu, Tramp je rekao mornarima i posadama da pozdrave svoje porodice od "voljenog predsednika".

Poseban deo saopštenja odnosio se na obogaćeni iranski nuklearni materijal, koji je Tramp nazvao "nuklearna prašina". Tvrdi da se materijal nalazi duboko pod zemljom, ispod planina koje su se skoro srušile nakon američkog bombardovanja pre 11 meseci, kada su korišćeni bombarderi B-2.

Tramp navodi da će SAD, u saradnji sa Iranom i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (MAAE), preuzeti zadatak iskopavanja i uništavanja ovog materijala.

"Obogaćeni materijal će biti iskopan u koordinaciji sa Islamskom Republikom Iran i Međunarodnom agencijom za atomsku energiju i uništen", rekao je Tramp, piše tportal.

Dodao je da za sada neće biti razmene novca između dve strane i da su neka druga, kako ih je opisao, "manje važna pitanja" ostala otvorena.

