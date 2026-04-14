U gradu koji je već odavno redefinisao odnos između prostora i kretanja, novi infrastrukturni projekat dodatno pomera granice vertikalne mobilnosti. U kineskom Čongćing pušten je u rad Vušan Godes eskalator (eskalator "Vušanska boginja") – sistem spoljašnjih pokretnih stepenica dužine oko 905 metara, koji savladava visinsku razliku od 242 metra, što odgovara visini objekta od približno 80 spratova.

Ovaj projekat ne funkcioniše samo kao tehničko rešenje za savladavanje terena, već kao integralni deo urbanog sistema u kojem je vertikalno kretanje jednako važno kao i horizontalno. U gradu poznatom po svojoj složenoj topografiji i višeslojnim saobraćajnim tokovima, eskalator postaje produžetak ulice – samo u drugoj ravni, piše Gradnja.

Čongćing svoju reputaciju „8D grada“ duguje upravo toj slojevitosti. Saobraćajnice, stambeni blokovi i pešačke veze ukrštaju se na različitim visinama, često bez direktne horizontalne veze. U takvom kontekstu, klasične komunikacije gube efikasnost, a vertikalni transport preuzima ulogu osnovne infrastrukture.

Ideja o povezivanju ovih fragmenata kroz sistem pokretnih stepenica javila se još početkom dvehiljaditih, ali je tek nakon 2022. godine projekat dobio jasan infrastrukturni karakter i ulogu ključne veze između urbanih zona.

Teren u oblasti Vušan dodatno komplikuje situaciju. Nagibi koji u proseku iznose oko 35 procenata, a lokalno dostižu i do 60 procenata, praktično onemogućavaju svakodnevno pešačko kretanje bez pomoći mehaničkog sistema. Upravo tu eskalator preuzima ulogu „vertikalnog koridora“ koji kontinuirano povezuje različite kote grada.

Šindler tehnologija i pametno upravljanje energijom

Sam sistem organizovan je kao niz od 21 segmenta, čime je omogućeno da se gotovo kilometarska trasa razloži na funkcionalne celine koje prate konfiguraciju terena. Ovakva podela nije samo posledica topografije, već i važan inženjerski princip – omogućava da se pojedini delovi održavaju ili servisiraju bez potpunog zaustavljanja sistema, dok se opterećenje ravnomernije raspoređuje na više pogonskih jedinica.

Za ključne mehaničke komponente angažovana je švajcarska kompanija Šindler, a u ovom slučaju primenjeni su pogoni sa frekventnom regulacijom, koji prilagođavaju brzinu kretanja u realnom vremenu u zavisnosti od opterećenja, kao i senzorski sistemi koji omogućavaju prelazak u energetski štedljive režime rada kada nema korisnika.

Posebno je značajna primena regenerativne tehnologije, kod koje se energija nastala pri kretanju naniže vraća u elektroenergetski sistem. Kod ovako dugih eskalatora, gde je silazni tok putnika čest i kontinuiran, ovakav pristup ima merljiv efekat na ukupnu energetski bilans sistema.

Konstrukcija je izvedena kroz prefabrikovane module, koji su dopremani i montirani na licu mesta, čime je izbegnuta potreba za obimnim iskopima u osetljivom terenu. Ovo je bilo ključno, s obzirom na geološke karakteristike lokacije, gde bi klasični infrastrukturni zahvati mogli da dovedu do destabilizacije padina.

Za razliku od zatvorenih sistema, spoljašnji eskalatori suočeni su sa dodatnim izazovima – od padavina i vlage do temperaturnih oscilacija i UV zračenja. Zbog toga su svi ključni elementi dodatno zaštićeni, uz primenu antikorozivnih materijala, zatvorenih pogonskih kućišta i sistema za odvodnjavanje, kako bi se obezbedio pouzdan rad u dugom vremenskom periodu.

Od infrastrukture do urbanog iskustva

Iako je primarna funkcija ovog sistema infrastrukturna, njegov arhitektonski aspekt nije zanemaren. Transparentne obloge omogućavaju vizuelni kontinuitet sa pejzažom, dok trase prate prirodne linije terena bez agresivnog presecanja prostora. Na ključnim tačkama uvedeni su vidikovci i platforme za zadržavanje, čime se svakodnevno kretanje transformiše u iskustvo posmatranja grada i reke Jangce.

U tom smislu, Vušan Godes eskalator prevazilazi ulogu tehničkog rešenja i postaje primer kako infrastruktura može istovremeno da rešava funkcionalne probleme i generiše novi urbani doživljaj. U gradu gde je visina osnovna dimenzija prostora, ovakav sistem ne predstavlja izuzetak – već logičan nastavak načina na koji Čongćing funkcioniše.

