Iako podaci ukazuju na oporavak ponude, zabrinutost zbog bezbednosti strateške rute raste, što dodatno pojačava neizvesnost na globalnom tržištu energije.



Rast izvoza je podstaknut povratkom u puni rad ogromnog naftnog polja Tengiz, kojim upravlja Ševron preko konzorcijuma Tengizševroil. Upravo ovo polje, jedno od najvećih u regionu, ključno je za stabilnost proizvodnje Kazahstana, a njegov povratak u puni kapacitet direktno je povećao količine koje prolaze kroz CPK naftovod do crnomorske luke Novorosijsk.



Međutim, uprkos pozitivnim brojkama, bezbednost rute ostaje upitna. Česti napadi dronova na energetsku infrastrukturu u regionu, uključujući objekte na ruskoj teritoriji, povremeno dovode do zastoja u operacijama. Takvi incidenti dodatno naglašavaju ranjivost ključnih energetskih ruta i povećavaju geopolitički rizik.



Kao rezultat ovih poremećaja, iako su vlasti u Kazahstanu i operateri sistema rekli da su isporuke trenutno stabilne, tržište ostaje ranjivo na bilo kakvu dalju eskalaciju. CPK naftovod, dugačak više od 1.500 kilometara, transportuje oko 80 odsto kazahstanskog izvoza nafte, što ga čini jednom od najvažnijih energetskih arterija u regionu i globalno značajnom rutom snabdevanja.



Dodatni pritisak dolazi iz šireg geopolitičkog konteksta, jer je energetska infrastruktura sve više u centru sukoba i strateških interesa. Napadi na terminale i cevovode utiču ne samo na lokalnu proizvodnju, već i na troškove transporta, osiguranje i dostupnost tankerskih ruta, što se direktno preliva na globalno tržište i povećava troškove energije, piše B92.



Stručnjaci upozoravaju da će volatilnost ostati povišena sve dok ključne izvozne rute budu izložene političkim i vojnim rizicima. Iako Kazahstan nastavlja da teži da održi stabilnost izvoza, ograničene alternativne rute ga čine veoma zavisnim od sistema CPK-a, što dodatno naglašava njegovu ranjivost u uslovima povećane globalne nestabilnosti.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.