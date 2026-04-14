Tom prilikom, biće održani sastanci Međunarodnog monetarnog i finansijskog komiteta i Zajedničkog komiteta za razvoj, savetodavnih organa Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke. U fokusu ovogodišnjih sastanaka biće globalna ekonomska stabilizacija u uslovima pojačanih geopolitičkih i trgovinskih tenzija, održivost duga, svetski ekonomski izgledi i rizici, kao i pitanja od značaja za makroekonomsku i finansijsku stabilnost u izazovnom globalnom okruženju.



Predstavnici Republike Srbije i tokom ovog Prolećnog zasedanja imaće niz bilateralnih susreta s rukovodstvom ovih institucija kako bi razgovarali o aktuelnim programima saradnje i podršci daljem očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti zemlje. Planirani su i bilateralni sastanci s predstavnicima vodećih finansijskih institucija, brojnim investitorima i drugim zainteresovanim partnerima, kako bi se predstavili postignuti rezultati, ekonomski potencijal, kao i mogućnosti za ulaganja u našu zemlju.



Naša delegacija učestvovaće i na zajedničkom sastanku Konstituence Švajcarske, kao i sastanku zatvorenog tipa koji direktor Sektora za Evropu Međunarodnog monetarnog fonda organizuje s guvernerima i ministrima finansija zemalja srednje, istočne i jugoistočne Evrope, na kome će biti razmatrani ekonomski izgledi za Evropu za naredni period.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







