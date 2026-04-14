Tom prilikom, biće održani sastanci Međunarodnog monetarnog i finansijskog komiteta i Zajedničkog komiteta za razvoj, savetodavnih organa Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke. U fokusu ovogodišnjih sastanaka biće globalna ekonomska stabilizacija u uslovima pojačanih geopolitičkih i trgovinskih tenzija, održivost duga, svetski ekonomski izgledi i rizici, kao i pitanja od značaja za makroekonomsku i finansijsku stabilnost u izazovnom globalnom okruženju.
Predstavnici Republike Srbije i tokom ovog Prolećnog zasedanja imaće niz bilateralnih susreta s rukovodstvom ovih institucija kako bi razgovarali o aktuelnim programima saradnje i podršci daljem očuvanju makroekonomske i finansijske stabilnosti zemlje. Planirani su i bilateralni sastanci s predstavnicima vodećih finansijskih institucija, brojnim investitorima i drugim zainteresovanim partnerima, kako bi se predstavili postignuti rezultati, ekonomski potencijal, kao i mogućnosti za ulaganja u našu zemlju.
Naša delegacija učestvovaće i na zajedničkom sastanku Konstituence Švajcarske, kao i sastanku zatvorenog tipa koji direktor Sektora za Evropu Međunarodnog monetarnog fonda organizuje s guvernerima i ministrima finansija zemalja srednje, istočne i jugoistočne Evrope, na kome će biti razmatrani ekonomski izgledi za Evropu za naredni period.
Delegacija Narodne banke Srbije u Vašingtonu - razgovoraće o globalnim ekonomskim izazovima
Delegacija Republike Srbije učestvovaće na Prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke, koje se održava od 13. do 18. aprila u Vašingtonu, saopštila je Narodna banka Srbije.
Vremenska prognoza
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,03
|117,38
|117,73
|USD
|100,31
|100,61
|100,92
|CAD
|72,44
|72,66
|72,88
|AUD
|70,62
|70,84
|71,05
|GBP
|134,39
|134,79
|135,2
|CHF
|126,73
|127,11
|127,5
Kripto valute
|Valuta
|Cena (EUR)
|BTC
|63.272,00 €
|ETH
|2.015,83 €
|LTC
|46,30 €
|DOT
|1,03 €
|BCH
|370,79 €
|LINK
|7,86 €
|BNB
|522,08 €
|XMR
|295,07 €
