Zlatne rezerve su tokom marta povećane za 326,2 kilograma.



Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 161,4 odsto i 6,6 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama, navedeno je u saopštenju NBS.



Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju marta iznosile su 23.940,5 miliona evra i u odnosu na kraj februara manje su za 1.311,4 miliona evra.



Odlivi iz deviznih rezervi realizovani su po osnovu neto otplate kredita i plaćanja drugih deviznih obaveza države u ukupnom iznosu od 443,3 miliona evra, kao i intervencija Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu neto prodajom deviza u iznosu od 410,0 miliona evra.



Prilivi u devizne rezerve tokom marta su ostvareni po osnovu izdvajanja devizne obavezne rezerve banaka u neto iznosu od 117,8 miliona evra, kao i po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija i po drugim osnovima u ukupnom neto iznosu od 11,7 miliona evra.



Neto tržišni efekti bili su negativni u iznosu od 608,4 miliona evra, i rezultat su kretanja na međunarodnim tržištima, pre svega smanjenja cene zlata u dolarima za oko 11,8 odsto, dok je u suprotnom smeru delovalo jačanje dolara u odnosu na evro za oko 3,0 odsto.



Rezerve zlata, koje čine deo deviznih rezervi su na kraju marta iznosile rekordnih 53.737,2 kilograma i imale su vrednost od 6.940,8 miliona evra, što je činilo 24,4 odsto bruto deviznih rezervi.



Tokom marta zlatne rezerve povećane su za 326,2 kilograma, kupovinom 26 zlatnih poluga na domaćem tržištu od kompanije Serbia Zijin Copper.



Vrednost zlatnih rezervi je u martu smanjena za 652,5 miliona evra usled delovanja tržišnih faktora (smanjenja cene zlata u dolarima i jačanja dolara u odnosu na evro).



Tokom 2026. godine zlatne rezerve su povećane za oko 1,2 tone, dok je njihova vrednost povećana za 745,1 milion evra na šta su uticali i pozitivni tržišni faktori (po osnovu rasta vrednosti fine unce zlata u dolarima za oko 7,0 odsto, kao i jačanja dolara u odnosu na evro za oko 2,3 odsto na međunarodnom tržištu.



Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u martu iznosio je 630,9 miliona evra i bio je za 95,5 miliona evra veći nego u februaru 2026. godine.



Od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu zabeleženi obim trgovine devizama iznosio je 1.630,9 miliona evra.



U martu 2026. godine vrednost dinara je gotovo nepromenjena u odnosu na evro, dok je u toku prva tri meseca 2026. godine zabeleženo nominalno slabljenje dinara prema evru za 0,1 odsto.



Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u martu neto prodala 410,0 miliona evra.



Od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu Narodna banka Srbije je neto prodala 1.220,0 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru, prenosi Tanjug.



