Prvi razgovori održani su prošlog meseca tokom prolećnog sastanka MMF-a i Svetske banke u Vašingtonu, a pregovori o iznosu finansiranja koje je Iraku potrebno i strukturi potencijalnog kredita su u toku, rekao je izvor, piše Poslovni.hr.



Rat, koji je počeo 28. februara masovnim američko-izraelskim bombardovanjem Irana, izazvao je obustavu pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz i potresao ceo Bliski istok, nanevši štetu infrastrukturi i ekonomiji u celini.



Sukob je takođe imao snažan uticaj na Irak, jer je većina iračkog izvoza nafte – koji čini skoro sve prihode zemlje – obustavljena zbog zatvaranja ključne brodske rute kojom je pre rata prevozila petinu svetske nafte.

