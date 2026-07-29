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Zakerberg upozorio SAD - "Zabrana kineske veštačke inteligencije bila bi velika greška"

Mark Zakerberg smatra da zabrana kineskih modela veštačke inteligencije neće pomoći SAD u globalnoj AI trci. Upozorava da su inovacije i konkurencija važniji od novih ograničenja.

Autor:  Dubravka Jovanović
29.07.2026.15:49
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Zakerberg upozorio SAD - "Zabrana kineske veštačke inteligencije bila bi velika greška"
Editorial/FotoField/shutterstock.com
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Osnivač kompanije Meta Mark Zakerberg poručio je da Sjedinjene Američke Države ne bi trebalo da zabrane najnaprednije kineske modele veštačke inteligencije, ocenjujući da takva politika ne bi pomogla američkoj tehnološkoj industriji da zadrži lidersku poziciju.

U intervjuu za Financial Times, Zakerberg je rekao da zabrana kineskih AI modela nije efikasno rešenje, čak i u trenutku kada Vašington razmatra oštrije mere protiv pojedinih kineskih laboratorija zbog sumnji u krađu intelektualne svojine.

Prema njegovim rečima, pravi odgovor na sve jaču konkurenciju iz Kine nije ograničavanje tehnologije, već ulaganje u inovacije i uklanjanje prepreka koje usporavaju razvoj američkih kompanija.

„Američke kompanije treba sistematski da prepoznaju prepreke i uska grla kako bi bile konkurentnije, umesto da se oslanjaju na zabrane“, poručio je Zakerberg.

AI trka između SAD i Kine postaje sve oštrija

Poslednjih godina razvoj veštačke inteligencije prerastao je okvire tehnološke industrije i postao jedno od ključnih pitanja globalne ekonomije i nacionalne bezbednosti.

Sjedinjene Američke Države i Kina ulažu milijarde dolara u razvoj naprednih AI sistema, a obe zemlje smatraju da će upravo veštačka inteligencija igrati presudnu ulogu u budućem ekonomskom i tehnološkom razvoju.

Zbog toga Vašington sve pažljivije prati rad kineskih kompanija koje razvijaju AI modele.

Američki zvaničnici tvrde da pojedine kineske laboratorije koriste tehnologiju američkih konkurenata bez dozvole, zbog čega razmatraju nove sankcije i dodatna ograničenja.

Zakerberg upozorava na preveliki uticaj velikih AI kompanija

Govoreći o mogućoj regulaciji, prvi čovek Mete rekao je da podržava stručne provere novih AI modela pre nego što postanu dostupni javnosti.

Ipak, smatra da taj proces mora da bude potpuno nezavisan.

Kako je objasnio, postoji opasnost da najveće kompanije koje razvijaju veštačku inteligenciju steknu preveliki uticaj na donošenje pravila, što bi moglo da uspori razvoj konkurencije i oteža ulazak novih igrača na tržište.

„Uvek postoji pitanje da li regulator može da ostane nezavisan kada kompanije koje imaju sopstvene interese učestvuju u kreiranju pravila“, rekao je Zakerberg.

Veštačka inteligencija može da pomogne u sajber bezbednosti

Osnivač Mete smatra da ograničavanje najnaprednijih AI alata nije pravi odgovor na sajber pretnje.

Naprotiv, ocenjuje da upravo sistemi veštačke inteligencije mogu pomoći kompanijama da brže otkrivaju bezbednosne propuste i efikasnije zaštite svoje mreže.

Prema njegovim rečima, otvoreni modeli veštačke inteligencije u pojedinim slučajevima mogu biti korisni za rešavanje problema kada kompanije nemaju pristup zatvorenim komercijalnim sistemima.

Kineski AI modeli sve ozbiljnija konkurencija

Rasprava o budućnosti veštačke inteligencije dodatno je dobila na značaju nakon što je kineska kompanija Moonshot AI predstavila novi model Kimi K3.

Stručnjaci ocenjuju da se njegove mogućnosti približavaju vodećim modelima američkih kompanija poput OpenAI-a i Anthropic-a, što pokazuje koliko brzo kineska AI industrija napreduje.

Istovremeno, visoki zvaničnici administracije predsednika Donalda Trampa tvrde da raspolažu dokazima da je Moonshot AI koristio tehniku poznatu kao destilacija modela, odnosno obuku sopstvenog sistema uz pomoć tehnologije američkih konkurenata.

Zbog toga američka administracija razmatra mogućnost uvođenja sankcija kompanijama koje budu proglašene odgovornim za kršenje prava intelektualne svojine.

Budućnost AI industrije zavisi od pravila koja će biti doneta

Debata između tehnoloških kompanija i američkih vlasti pokazuje da će naredni period biti ključan za razvoj veštačke inteligencije.

Jedan deo stručnjaka smatra da je potrebno uvesti strožu kontrolu kako bi se sprečile zloupotrebe i zaštitila nacionalna bezbednost.

Sa druge strane, predstavnici tehnološke industrije upozoravaju da preterana ograničenja mogu usporiti inovacije i dati dodatnu prednost konkurenciji.

Zakerberg smatra da bi najveći fokus trebalo da bude na razvoju novih tehnologija i jačanju konkurentnosti američkih kompanija, a ne na zabranama koje, kako ocenjuje, dugoročno neće rešiti problem.

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Mark Zakerberg Donald Tramp veštačka ineligencija

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