Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 21,56 milijardi evra, malo više nego juče. Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 29 u kategoriji "strah", isto kao juče.

Vrednost itirijuma (ETH) pala je za 0,7 odsto na 1.624,56 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) porasla za 0,19 odsto na 500,83 evra.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 0,11 odsto na 64,62 evra, a avalanš (AVAX) pala za 1,62 odsto na 5,61 evro.

Telegramova kriptovaluta gram (GRAM), koja je nedavno zamenila tonkoin na berzi, pala je za 3,17 odsto na 1,23 evra.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno beleže kriptovalute COTI, ACH i OPEN.

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