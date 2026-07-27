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Srbi obožavaju popularnu zemlju, ali sada mnogi moraju biti na oprezu - uvedene kamere koje mere brzinu, težinu kamiona i otkriva prekršaje

Novi sistem nadzora na auto-putevima više ne prati samo prosečnu brzinu, već uz pomoć veštačke inteligencije kontroliše niz drugih prekršaja i povećava bezbednost u saobraćaju.

Autor:  Dubravka Jovanović
27.07.2026.14:48
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Srbi obožavaju popularnu zemlju, ali sada mnogi moraju biti na oprezu - uvedene kamere koje mere brzinu, težinu kamiona i otkriva prekršaje
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Italija je na svojim auto-putevima uvela novi sistem nadzora Tutor 3.0, koji značajno proširuje mogućnosti kontrole saobraćaja. Pored izračunavanja prosečne brzine između dve kontrolne tačke, nove kamere sada mere i trenutnu brzinu vozila na svakoj nadzornoj lokaciji, piše Kamatica.

Sistem funkcioniše tako što kamere očitavaju registarske tablice vozila na ulasku i izlasku iz kontrolisane deonice, a na osnovu vremena prolaska izračunavaju prosečnu brzinu. Ukoliko vozač prekorači dozvoljeno ograničenje, prekršaj se automatski prosleđuje nadležnim organima.

Tutor 3.0 donosi i niz novih funkcija. Sistem kontroliše preticanje teretnih vozila, proverava njihovu masu pomoću digitalnih senzora i naprednih kamera, otkriva vozila koja se kreću u suprotnom smeru, posebno u tunelima dužim od 500 metara, kao i kamione koji prevoze opasne materije rutama na kojima im je to zabranjeno.

Pored toga, sistem koristi algoritme veštačke inteligencije za analizu vremena vožnje teretnih vozila, čime se dodatno povećava bezbednost u saobraćaju.

Nova tehnologija pomoći će policiji i u otkrivanju vozača koji sistematski izbegavaju plaćanje putarine. Tutor Italija je dodatno pooštrila kontrolu saobraćaja na auto-putevima, pa se vozačima savetuje da striktno poštuju saobraćajne propise tokom vožnje kroz ovu zemlju. 

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Italija kamere prekršaj

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