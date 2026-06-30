Naime, fotografisao je ribu lav, izuzetno otrovnu morsku vrstu. Riba lav je predator koji se najčešće zadržava uz kamenito morsko dno, a prepoznatljiva je po otrovnim bodljama, čiji ubod može izazvati jak bol koji traje danima, grčeve mišića, povećano znojenje i otežano disanje.Objava u pomenutoj Fejsbuk grupi izazvala je zabrinutost kod brojnih korisnika.

"Uskoro ćemo plivati u ronilačkim odelima jer je i zračenje štetno ili ćemo graditi bazene duž obale", objavio je jedan korisnik Fejsbuka.

Ako vas ubode riba lav, preporučuje se da odmah potopite zahvaćeno područje u toplu vodu, a zatim što pre potražite medicinsku pomoć.

Prirodno stanište ribe lav je Indijski okean i Crveno more, ali se dešava da do Sredozemnog mora dospe preko Sueckog kanala.

Poslednjih dana otrovne ribe su glavna tema i u Grčkoj, gde je riba zec posebna zabrinutost.

Šta je riba lav i zašto je opasna za ljude

Na poznatoj plaži na Halkidikiju prijavljen je incident u kojem je riba zec navodno napala plivačicu i ugrizla je za zglob dok je ulazila u more.

Može biti opasno po ljude Riba lav, ili vatrena riba, poslednjih godina brzo osvaja Jadransko more.

Stručnjaci upozoravaju da nije samo pretnja morskom ekosistemu, već i životinja čiji ubod može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme kod ljudi. Vatrena riba ima otrovne bodlje na leđnim, trbušnim i repnim perajima.

Ukoliko se ubode, bol se javlja gotovo odmah i može biti izuzetno jak. Pored intenzivnog bola i otoka, osetljivije osobe mogu iskusiti mučninu, vrtoglavicu, probleme sa disanjem i druge ozbiljnije reakcije koje zahtevaju medicinsku pomoć.

Stručnjaci stoga savetuju da se nakon uboda, pogođeni deo tela što pre potopi u toplu vodu temperature do približno 45 stepeni Celzijusa.

Toplota pomaže u ublažavanju dejstva otrova, jer je osetljiva na visoke temperature. Nakon pružanja prve pomoći, potrebno je što pre potražiti medicinsku pomoć.

Pored toga što predstavlja opasnost za ljude, vatrena anemona je jedna od najproblematičnijih invazivnih vrsta u Mediteranu.

Hrani se velikim brojem sitnih riba, rakova i drugih morskih organizama i veoma brzo narušava prirodnu ravnotežu morskog dna.

Poseban problem predstavlja činjenica da autohtone vrste ne prepoznaju ovu ribu kao opasnog predatora, zbog čega lako postaju njen plen. Istovremeno, u Jadranu gotovo da nema prirodnih neprijatelja koji bi mogli da ograniče njeno širenje, piše Dnevno.hr

Naučnici upozoravaju da se vatrena anemona razmnožava veći deo godine i veoma brzo povećava svoju populaciju. Iz tog razloga, njeno širenje se smatra ozbiljnom pretnjom biodiverzitetu Jadranskog mora.

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