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Ako koristite ovaj PIN, odmah ga promenite - upravo njega lopovi prvo pokušavaju da pogode

Jednostavan PIN može biti najveća slabost vaše bankovne kartice ili mobilnog telefona. 

Autor:  Nina Stojanović
19.07.2026.08:35
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Ako koristite ovaj PIN, odmah ga promenite - upravo njega lopovi prvo pokušavaju da pogode
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Iako četvorocifreni kod nudi čak 10.000 mogućih kombinacija, milioni ljudi i dalje koriste iste, lako predvidljive brojeve, zbog čega upravo oni postaju prva meta lopova i sajber kriminalaca.

Stručnjaci upozoravaju da promena PIN-a traje svega nekoliko minuta, ali može značajno povećati bezbednost vaših ličnih podataka i novca.

Najčešći PIN-ovi koje lopovi prvo isprobavaju

Analize velikih baza podataka pokazuju da se mali broj kombinacija koristi nesrazmerno često.

Među najčešćim PIN-ovima nalaze se:

  • 1234
  • 0000
  • 1111
  • 1212

Često se koriste i nizovi poput 4321, ponavljanja kao što su 2222 i 7777, kao i simetrične kombinacije poput 6969.

Upravo ove kodove napadači najpre pokušavaju kada žele da dođu do tuđeg uređaja ili bankovne kartice.

Zašto su ovakvi PIN-ovi rizični?

Najveći razlog jeste to što ih je lako zapamtiti, ali upravo zbog toga ih je lako i pogoditi.

Dodatni problem predstavlja korišćenje:

  • datuma rođenja,
  • godine rođenja,
  • godišnjica,
  • drugih važnih datuma.

Ako neko već zna osnovne informacije o vlasniku kartice ili telefona, ovakve kombinacije postaju još lakša meta.

Kako izabrati sigurniji PIN?

Stručnjaci preporučuju da PIN ne bude povezan sa ličnim podacima i da izbegavate očigledne obrasce poput uzastopnih ili ponovljenih brojeva.

Takođe, nije preporučljivo koristiti isti PIN za više kartica, telefona ili drugih uređaja.

Jedinstvena kombinacija koju ćete lako zapamtiti, ali koju drugi ne mogu lako da pogode, predstavlja jedan od najjednostavnijih načina da zaštitite svoje finansije i lične podatke.

Iako deluje kao sitnica, PIN je često prva linija odbrane od neovlašćenog pristupa vašem novcu i nalozima, piše Fenix-magazin. 

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