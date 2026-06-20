Desetodnevno takmičenje, koje traje do 30. juna, organizovao je amaterski ribar i kuvar sa Rodosa, Mihalis Karpodinis.

Učesnici iz cele zemlje objavljivaće fotografije ulovljenih primeraka na posebnoj internet stranici, a najuspešniji ribari biće nagrađeni opremom za ribolov i drugim nagradama.

Organizatori navode da je interesovanje za akciju izuzetno veliko, sa stotinama hiljada pregleda i desetinama hiljada prijava za učešće.

Inicijativu prate i lokalne vlasti u područjima koja su posebno pogođena širenjem ove vrste, uključujući ostrvo Kastelorizo, gde se razmatra organizovanje slične akcije.

"Riba zec" smatra se jednom od najopasnijih invazivnih vrsta u istočnom Mediteranu.

Prema stručnjacima, riba se veoma brzo razmnožava, polažući i do milion jaja godišnje, dok u lokalnom ekosistemu gotovo da nema prirodnih neprijatelja.

Hrani se drugim ribama i mekušcima, oštećuje ribarske mreže i opremu i smanjuje ulove profesionalnih i rekreativnih ribara.

Prema podacima Helenskog centra za istraživanje mora, prosečna godišnja šteta koju grčki ribari trpe zbog ove vrste prelazi 6.000 evra po ribaru.

Grčka vlada razmatra mogućnost subvencionisanja ulova "ribe zec", po uzoru na pojedine druge mediteranske zemlje.

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