Dok Argentina slavi još jednu veliku fudbalsku noć, hiljadama kilometara južno od Buenos Ajresa, glavnog grada ove prelepe zemlje u kojoj je rođen tango, život se odvija u gradu koji decenijama nosi nadimak "najjužniji grad na svetu".

Tamo, iza poslednjih kuća, uzdižu se snežne planine, ispred grada se proteže hladni Biglov kanal, a od obale ka jugu, mala ostrva, nemirna mora i ogromno prostranstvo Antarktika nižu se uz obalu. Ušuaja se nalazi na krajnjem jugu Ognjene zemlje, a putnici iz celog sveta je poznaju kao "grad na kraju sveta".

Između Anda i okeana: Grad koji izgleda kao poslednja stanica na planeti

Od fudbalske euforije Buenos Ajresa do Ušuaje, putovanje je dugo nekoliko hiljada kilometara. Argentina je ogromna zemlja koja se proteže gotovo celom dužinom južnog dela Južne Amerike, a Ušuaja se nalazi na samom njenom kraju, na južnoj obali velikog ostrva Ognjena Zemlja.

Grad je stešnjen između poslednjih obronaka Anda i Bigl kanala, plovnog puta koji povezuje Atlantski i Tihi okean. Gotovo svuda gde se okrenete, pogled se završava planinskim vrhovima, morem, šumama ili brodovima koji čekaju da krenu još dalje na jug.

Argentinska turistička organizacija predstavlja Ušuaju kao mesto gde se završavaju Patagonija, Argentina i američki kontinent. Sam grad se godinama promoviše sloganom "kraj sveta, početak svega", a njegova lokacija privlači putnike koji žele da se što više približe zamišljenoj ivici planete.

Mesto gde se sunce, kiša i sneg smenjuju u nekoliko sati

Duž obale izgrađene su kuće jarkih boja, dok se odmah iza njih uzdižu planine koje su veći deo godine prekrivene snegom. Vreme se može promeniti za nekoliko minuta, a sunce, kiša, sneg i jaki vetrovi ponekad obeležavaju isti dan. Mnogi svetski turistički portali ističu ovu nepredvidivost kao nešto što se mora doživeti jednom u životu.

Grad ima brojne restorane, hotele, prodavnice, muzeje i izuzetno prometnu luku, ali divlja priroda počinje gotovo na kraju svake ulice i to je ono što posebno oduševljava turiste.

Ušuaja je decenijama u medijima predstavljena kao najjužniji grad na svetu, ali danas ova titula ipak zahteva kratko objašnjenje. Naime, čileanski Puerto Vilijams nalazi se na ostrvu Navarino, sa druge strane Bigl kanala, desetak kilometara južnije. Nakon što su čileanske vlasti 2019. godine promenile kriterijume i zvanično proglasile Puerto Vilijams gradom, ovo malo naselje ponelo je geografsku titulu najjužnijeg grada na planeti.

Ušuaja je, međutim, višestruko veća, ima razvijenu urbanu infrastrukturu i međunarodni aerodrom, a mnogi je i dalje opisuju kao najjužniji veći grad na svetu.

U turističkom smislu, ostaje najpoznatiji grad na kraju sveta i glavna polazna tačka za istraživanje Ognjene zemlje. Na kraju krajeva, ona je i dom atrakcije koja zaista nosi neospornu titulu najjužnijeg na planeti.

Vožnja kroz šume

Samo nekoliko kilometara od centra Ušuaje nalazi se stanica sa koje polazi "Tren del Fin del Mundo", ili, kako ga vole zvati, "voz na kraju sveta". Argentinska uprava nacionalnih parkova opisuje ga kao najjužniji voz na planeti. Njegovi vagoni sa velikim prozorima i parna lokomotiva danas prevoze turiste kroz jedan od najlepših predela argentinske Patagonije.

Međutim, železnica nije stvorena zbog izletnika ili panoramskih fotografija. Njegova istorija je povezana sa zatvorom koji je radio u Ušuaji početkom 20. veka. Zbog udaljenosti i surovih uslova na krajnjem jugu zemlje, argentinske vlasti su tamo smeštale zatvorenike za koje se verovalo da nisu u stanju da pobegnu, piše Putni kofer.

Zatvorenici su svakodnevno napuštali grad malim vozom do šuma planine Susana. Tamo su sekli drveće i sakupljali kamen koji je korišćen za grejanje i izgradnju grada. Voz je tako postao važan deo razvoja Ušuaje, ali i simbol jednog od najmračnijih poglavlja u njenoj istoriji.

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