Netflix uvodi novu AI funkciju - korisnici će mnogo lakše pronalaziti šta da gledaju

Govoreći na tehnološkoj konferenciji Bloomberg Tech u San Francisku, Stoun je istakla da generativna veštačka inteligencija otvara prostor za znatno personalizovanije iskustvo korišćenja platforme.

"To pomaže u rešavanju frustracije koja raste među korisnicima, a to je da postoji toliko mnogo sadržaja. Kako da ga razumem, šta je pravo za mene i šta je pravo za mene baš u ovom trenutku?" - rekla je Stoun.

AI će bolje razumeti šta korisnik želi da gleda

Kako je objasnila, Netflix integriše generativnu veštačku inteligenciju i obradu prirodnog jezika kako bi bolje procenio kakav sadržaj korisnik želi da gleda u određenom trenutku.

Kompanija trenutno testira glasovni korisnički interfejs i nove funkcije koje kombinuju istoriju gledanja, lične preferencije i aktuelno popularan sadržaj kako bi preporuke bile što preciznije.

Cilj je da platforma korisnicima ponudi filmove i serije koji najbolje odgovaraju njihovim interesovanjima, raspoloženju i navikama gledanja.

Netflix želi da ostane tehnološki lider

Stoun je naglasila da su personalizovane preporuke jedna od ključnih prednosti Netflixa već godinama, ali da kompanija želi da zadrži vodeću poziciju kroz dalja ulaganja u inovacije i veštačku inteligenciju, piše Biznis.rs

"To je već dugo jedna od prednosti Netflixa i mislim da moramo da nastavimo da budemo među tehnološki najnaprednijima i da nastavimo sa inovacijama" - poručila je ona.

Kraj dugom traženju sadržaja?

Netflix veruje da bi nove AI funkcije mogle značajno da smanje vreme koje korisnici provode tražeći šta će gledati.

Sa sve većim brojem filmova, serija i dokumentaraca na platformi, veštačka inteligencija postaje jedan od ključnih alata koji bi trebalo da pomogne korisnicima da brže pronađu sadržaj koji im najviše odgovara.

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