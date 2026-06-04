EUR EUR 117,06 117,41din 117,77
USD USD 100,57 100,87din 101,17
CAD CAD 72,63 72,85din 73,07
AUD AUD 72,03 72,25din 72,46
GBP GBP 135,41 135,82din 136,23
CHF CHF 127,88 128,27din 128,65
KURSNA LISTA

Biz Lifestyle

Netflix uvodi novu AI funkciju - korisnici će mnogo lakše pronalaziti šta da gledaju

Kompanija Netflix sve intenzivnije koristi veštačku inteligenciju kako bi korisnicima olakšala pronalaženje filmova i serija u ogromnoj ponudi sadržaja, izjavila je glavna direktorka za proizvode i tehnologiju kompanije, Elizabet Stoun.

Autor:  Nina Stojanović
04.06.2026.10:01
0
Netflix uvodi novu AI funkciju - korisnici će mnogo lakše pronalaziti šta da gledaju
Foto: TatianaKim/Shutterstock
Eskalacija sukoba oborila azijska tržišta - nafta ostaje blizu 100 dolara
Foto:Shutterstock
 Eskalacija sukoba oborila azijska tržišta - nafta ostaje blizu 100 dolara
Prethodna vest
Objavljene nove cene zemljišta u Srbiji - hektar kod Beograda premašio 14.000 evra
Foto: Shutterstock
 Objavljene nove cene zemljišta u Srbiji - hektar kod Beograda premašio 14.000 evra
Sledeća vest

Govoreći na tehnološkoj konferenciji Bloomberg Tech u San Francisku, Stoun je istakla da generativna veštačka inteligencija otvara prostor za znatno personalizovanije iskustvo korišćenja platforme.

"To pomaže u rešavanju frustracije koja raste među korisnicima, a to je da postoji toliko mnogo sadržaja. Kako da ga razumem, šta je pravo za mene i šta je pravo za mene baš u ovom trenutku?" - rekla je Stoun.

AI će bolje razumeti šta korisnik želi da gleda

Kako je objasnila, Netflix integriše generativnu veštačku inteligenciju i obradu prirodnog jezika kako bi bolje procenio kakav sadržaj korisnik želi da gleda u određenom trenutku.

Kompanija trenutno testira glasovni korisnički interfejs i nove funkcije koje kombinuju istoriju gledanja, lične preferencije i aktuelno popularan sadržaj kako bi preporuke bile što preciznije.

Cilj je da platforma korisnicima ponudi filmove i serije koji najbolje odgovaraju njihovim interesovanjima, raspoloženju i navikama gledanja.

Netflix želi da ostane tehnološki lider

Stoun je naglasila da su personalizovane preporuke jedna od ključnih prednosti Netflixa već godinama, ali da kompanija želi da zadrži vodeću poziciju kroz dalja ulaganja u inovacije i veštačku inteligenciju, piše Biznis.rs

"To je već dugo jedna od prednosti Netflixa i mislim da moramo da nastavimo da budemo među tehnološki najnaprednijima i da nastavimo sa inovacijama" - poručila je ona.

Kraj dugom traženju sadržaja?

Netflix veruje da bi nove AI funkcije mogle značajno da smanje vreme koje korisnici provode tražeći šta će gledati.

Sa sve većim brojem filmova, serija i dokumentaraca na platformi, veštačka inteligencija postaje jedan od ključnih alata koji bi trebalo da pomogne korisnicima da brže pronađu sadržaj koji im najviše odgovara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 
Netfliks Veštačka inteligancija ai opcija

Povezane vesti

Lista poslova na udaru veštačke inteligencije - stiže i dobra vest za zaposlene
Foto: DC Studio/Shutterstock

Lista poslova na udaru veštačke inteligencije - stiže i dobra vest za zaposlene

10:16 | 0
Zbog dva minuta snimka, Netfliks kažnjen sa 250.000 evra
Foto: TatianaKim/Shutterstock

Zbog dva minuta snimka, Netfliks kažnjen sa 250.000 evra

13:09 | 0
Jovanović: "U Kragujevcu gradimo najsavremeniji centar za sajber bezbednost"
Foto: Alo.rs

Jovanović: "U Kragujevcu gradimo najsavremeniji centar za sajber bezbednost"

13:16 | 0
Kupovina računara i telefona biće skuplja nego ikad – evo šta se dešava u pozadini
Foto: LittlePigPower / Shutterstock.com

Kupovina računara i telefona biće skuplja nego ikad – evo šta se dešava u pozadini

08:49 | 0
Brojke koje su zaprepastile Volstrit - Netfliks probio sve prognoze
FOTO/PIXABAY

Brojke koje su zaprepastile Volstrit - Netfliks probio sve prognoze

08:37 | 0
Komentari (0)

Biz Lifestyle

Dva jutjubera uzdrmala Holivud - za dve nedelje zaradili 300 miliona dolara (VIDEO)
Foto: Shutterstock | shuterstock

Dva jutjubera uzdrmala Holivud - za dve nedelje zaradili 300 miliona dolara (VIDEO)

19:01 Biz Lifestyle
Svadbe u regionu sve skuplje - na Balkanu se troškovi približili evropskom standardu, idu i preko 30.000 evra
Foto: Shutterstock

Svadbe u regionu sve skuplje - na Balkanu se troškovi približili evropskom standardu, idu i preko 30.000 evra

17:19 Biz Lifestyle
Luksuz baz granica - Hermes proizveo najskuplju flašicu za vodu na svetu
Foto:menwithstyle/instagram/printscreen

Luksuz baz granica - Hermes proizveo najskuplju flašicu za vodu na svetu

13:58 Biz Lifestyle
FIFA razbesnela navijače pred SP - usred vrućina, zabranjene flašice za vodu
Foto: ACHPF/Shutterstock

FIFA razbesnela navijače pred SP - usred vrućina, zabranjene flašice za vodu

13:21 Biz Lifestyle
Navike koje skraćuju vek trajanja vašeg vozila - kočenje levom nogom...
Foto: New Africa/Shutterstock

Navike koje skraćuju vek trajanja vašeg vozila - kočenje levom nogom...

11:51 Biz Lifestyle
Među najbogatijima na svetu - evropska zemlja nema prestonicu, a njome vlada ista porodica već 720 godina
Foto: Nancy Pauwels/Shutterstock

Među najbogatijima na svetu - evropska zemlja nema prestonicu, a njome vlada ista porodica već 720 godina

15:47 Biz Lifestyle
Kupili kuću za samo jedan evro, sada za noćenje traže više od 100
Foto: Estrada Anton/Shutterstock

Kupili kuću za samo jedan evro, sada za noćenje traže više od 100

13:16 Biz Lifestyle
Nerealne zarade - koliko sudije zarađuju na Svetskom prvenstvu
Foto: Dziurek/Shutterstock

Nerealne zarade - koliko sudije zarađuju na Svetskom prvenstvu

12:18 Biz Lifestyle
Nameštaj iz bivše Jugoslavije vredi oko 1000 evra - svaka kuća ga je imala
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Nameštaj iz bivše Jugoslavije vredi oko 1000 evra - svaka kuća ga je imala

11:39 Biz Lifestyle
Ovaj deo automobila lopovi sada najviše kradu - šteta može biti ogromna
Foto: YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock

Ovaj deo automobila lopovi sada najviše kradu - šteta može biti ogromna

10:36 Biz Lifestyle

Najnovije

Najčitanije

4min

Počinje berba „plavog zlata“ - otkup 7 evra, a proizvođače muči problem koji novac ne rešava

1H

Dva jutjubera uzdrmala Holivud - za dve nedelje zaradili 300 miliona dolara (VIDEO)

1H

Srbija dobila novu garanciju za snabdevanje gasom

1H

Javni dug Srbije u padu - udeo u BDP-u značajno smanjen

2H

EU od 1. jula uvodi taksu - svaki mali paket se dodatno plaća 

1D

Država sprema veliku pomoć za penzionere - stižu manje cene i veće pogodnosti

1D

Turiste na Tasosu sačekalo iznenađenje - dan na plaži preskup, samo za kafu i pivo treba izdvojiti preko 10 evra

1D

Sve više mladih odlazi u penziju već sa 30 godina - generacija Z okreće leđa klasičnom poslu

1D

Mnogi pred penzijom imaju isti problem - može li da se dokupi radni staž i koliko to košta

1D

Crveno srpsko zlato u Americi je simbol luksuza - dok ga mi imamo u izobilju, oni plaćaju papreno

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,06 117,41 117,77
USD USD 100,57 100,87 101,17
CAD CAD 72,63 72,85 73,07
AUD AUD 72,03 72,25 72,46
GBP GBP 135,41 135,82 136,23
CHF CHF 127,88 128,27 128,65

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 53.174,00 €
ETH ETH 1.500,10 €
LTC LTC 38,92 €
DOT DOT 0,91 €
BCH BCH 200,79 €
LINK LINK 6,89 €
BNB BNB 514,99 €
XMR XMR 307,47 €
Powered by CoinGecko API