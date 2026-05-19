Kako navodi britanska agencija, najmanje 279 kompanija iz SAD, Evrope i Azije saopštilo je da je zbog sukoba bilo prinuđeno da preduzme mere za ublažavanje finansijskih gubitaka, uključujući povećanje cena proizvoda, smanjenje proizvodnje, obustavu dividendi i slanje radnika na prinudne odmore.

Kompanije takođe uvode dodatne naknade za gorivo i traže hitnu pomoć država kako bi ublažile posledice sukoba, koji je ušao u treći mesec.

Izvršni direktor kompanije Whirlpool Mark Bicer izjavio je da je pad industrijske aktivnosti uporediv sa periodom globalne finansijske krize, nakon što je ta kompanija prepolovila godišnje poslovne prognoze i suspendovala isplatu dividendi.

Na posledice sukoba upozorile su i kompanije Kareks, Tojota, Prokter i Gembl. Iranska blokada Ormuskog moreuza podigla je cenu nafte iznad 100 dolara po barelu, što je više od 50 odsto u odnosu na nivo pre početka rata.

Zbog zatvaranja ključnog pomorskog pravca povećani su troškovi transporta i otežano snabdevanje sirovinama poput đubriva, aluminijuma, helijuma i polietilena.

Rojters navodi da je petina analiziranih kompanija prijavila direktnu finansijsku štetu, dok su najviše pogođene firme iz Evrope i Azije zbog velike zavisnosti od energenata sa Bliskog istoka.

